En marge de sa visite de quelques heures à Kita, le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga a rencontré les notabilités de la ville et il n’a pas manqué de rendre un vibrant hommage à nos forces de l’ordre : « l’armée malienne est la colonne vertébrale de notre nation».

Dans le cadre de la célébration du 50e pèlerinage de la Communauté chrétienne catholique qui s’est achevé ce dimanche et comme le veut la tradition, le Premier ministre, Dr. Choguel K. Maïga a rencontré les notabilités de Kita pour faire le point de la situation du pays et demander les soutiens des notabilités pour la réussite de cette Transition.

A l’entame de ses propos, le chef de village de Kati, Seydou Keita a réitéré son soutien et celui des autres notabilités ainsi que la population de Kita à la Transition après l’étape de Bamako où ils ont rencontré les autorités de Transition : « Kita soutient la Transition à 100 % que Dieu donne la force et l’intelligence à Assimi Goïta et à son Premier ministre pour bien mener cette Transition », a affirmé le chef de village de Kita. Le maire de la ville de Kita, Sory Dabo a remercié les autorités pour la création de la région de Kita et a demandé au chef du gouvernement de doter le gouvernement d’outils de travail.

Dès sa prise de parole, le Premier ministre a d’abord rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui font un travail remarquable dans lutte contre le terrorisme pour que nous puissions vivre : « Ils sont la colonne vertébrale de notre nation », a lancé le locataire de la Primature. Concernant les sanctions de la Cédéao qui ciblent l’ensemble du gouvernement privé de voyage excepté le Président de Transition et son ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement a affirmé que c’est pour affaiblir le Mali et prouver que nous ne sommes rien. « Assimi n’a pas de temps pour aller se balader, il quitte Kati, il est à Koulouba pour présider le Conseil des ministres et les Conseil de défense. Assimi n’a aucun avoir pour le geler», a fait savoir le chef du gouvernement.

Toutes ces manœuvres, selon le Premier ministre, c’est pour nous divertir raison pour laquelle aujourd’hui, même les margouillats s’amusent avec le Mali, a-t-il ajouté.

Enfin Dr. Choguel K. Maïga appelle à un sursaut national quelque soit son bord politique autour de cette transition.

Ousmane Mahamane

(Envoyé spécial à Kita)

