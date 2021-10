Citoyenneté : L’association PECI apporte sa touche

Le samedi 8octobre 2021, l’association PECI (permanence du citoyen), a procédé au lancement de ses activités dans l’enceinte du Groupe scolaire Mari Diarra sis à Hamdallaye Marché en commune IV du district de Bamako. A l’occasion la PECI a effectué une remise d’équipements scolaires et d’assainissement au Bénéfice de l’école fondamentale.

Participer à la gouvernance de la cité à travers une vision renouvelée sur la citoyenneté au Mali, et ce en engageant la responsabilité de tous, telle est la mission que s’est assignée l’association PECI. La présente cérémonie a été opportune pour elle de décliner au public sa vision et ses ambitions pour le Mali. Aussi les interventions de ses membres ont été une invite à la citoyenneté et à l’engagement de chacun autour des valeurs civiques et citoyenne levier de la gouvernance et socle d’une démocratie réussie.

Dans sa prise aux paroles, le président du PECI, Ahmed Welé, est revenu sur les objectifs de son association qui cherche à renforcer les valeurs démocratiques et citoyennes du Mali, de crée une dynamique autour des activités de renforcement de l’engagement citoyen, de faciliter la mise en réseau des personnes sensibles à l’engagement citoyen et de favoriser la promotion d’une citoyenneté éclairée. Et pour cela la PECI s’appuie sur les thématiques suivantes : l’ éducation à la citoyenneté, le citoyen et la République, la démocratie, la participation et l’éco- citoyenneté.

Pour le président Welé, il est essentiel d’amener chaque citoyen à être permanent dans sa redevance envers la société. Et c’est dans cet état d’esprit que lui et ses amis constituant la PECI se sont mobilisés, unis pour œuvrer pour la bonne marche du pays au-delà de tout intérêt individualiste.

Le Chef de quartier, l’ adjoint au maire de la commune IV, Abdallah Yattara, le représentant du Cap de la CIV, le président du comité de gestion scolaire, au directeur du Groupe scolaire , tous à l’ unanimité ont félicité et saluer l’initiative et la contribution de la PECI. Qui pour eux non seulement reflète un bel exemple de citoyenneté et de générosité mais constitue également un bel exemple à suivre pour d’autres pour la construction de l’ édifice nationale. Et, quid de mieux que le renforcement de l éducation pour y parvenir dans l’ actuel contexte marqué par l’ incivisme conséquences des multiples crises qui sévissent au Mali.

La cérémonie a été marquée par une remise de cartons de cahiers et stylo en plus du matériel d assainissement.

Khadydiatou Sanogo /maliweb.net

