Clôture du SIEMA 2023 : 50 milliards de francs CFA mobilisés pour l’EDM-SA

La 1re édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali (Siema 2023) a connu son épilogue le mercredi 22 février dernier au CICB. Plus de 50 milliards de F CFA sont mobilisés et les partenaires se sont engagés à mettre la main à la poche pour l’atteinte des 500 milliards de F CFA attendus par l’EDM-SA.

La 1re édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali (Siema 2023), a eu comme thème “Investir pour améliorer le mix énergétique”. Dans son objectif de renforcer ses capacités pour faire face à ses difficultés et enjeux du développement économique national, liés à la problématique de l’électricité au Mali, l’Energie du Mali (EDM-SA) visait à mobiliser auprès des investisseurs présents 580 milliards de F CFA nécessaires pour la réalisation des projets qui s’inscrivent dans une dynamique d’améliorer le parc de production et d’augmenter la desserte, en créant plus de lignes de transport et de répartition pour faciliter l’accès des populations à l’électricité à un moindre coût.

Après deux jours d’intenses travaux, cinq projets de production, 10 projets de transport et 8 projets de distribution ont été présentés aux investisseurs dans 34 stands d’exposition. Alors que le plan de développement de l’EDM-SA coûte 2250 milliards de F CFA, les partenaires ont indiqué leur intention de participer pour environ 586 milliards de F CFA. Certains investisseurs ont déjà mis 50 milliards de F CFA dans la cagnotte. D’autres ont pris l’engagement de mettre la main à la poche.

Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a dit noter avec satisfaction les recommandations qui ont sanctionné les travaux, dont les primordiaux sont d’améliorer le climat des affaires pour diminuer, entre autres, les charges sur les entreprises et attirer les investisseurs, renforcer et étendre le réseau de transport et de distribution au bénéfice des populations.

SIEMA 2023 :

Vers de nouvelles dynamiques d’investissement

La 1re édition du Salon des investisseurs pour l’Energie au Mali (Siema 2023) s’est tenue du 21 au 22 février 2023 au Centre international de conférence de Bamako sous le thème : “Investir pour améliorer le mix énergétique”. Placée sous la présidence du président de la Transition, la rencontre a été organisée par la société Energie du Mali (EDM-SA) avec le soutien du ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et du ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau.

La 1re édition du Siema 2023 a regroupé les partenaires et les investisseurs dans un cadre d’échanges, de propositions et d’engagements pour la réalisation des projets prioritaires de l’EDM-SA, dans les domaines de la production, du transport et de la distribution.

Ainsi, les partenaires et investisseurs se sont engagés aux côtés de l’Etat du Mali dans sa politique de développement du sous-secteur de l’électricité. Durant deux jours, les acteurs ont échangé et ont fait des propositions, pour appuyer davantage la société Energie du Mali en vue de parvenir à la réalisation de ses projets prioritaires dans les domaines de la production, du transport et de la distribution.

Selon le directeur général de l’EDM-SA, Koureissi Konaré, l’initiative de cette édition inaugurale du Siema vient à point nommé quand on connait d’une part les difficultés auxquelles EDM-SA fait face, et d’autre part les enjeux du développement économique national, liés à la problématique de l’électricité au Mali.

Pour lui, il est indispensable de s’engager vers de nouvelles dynamiques d’investissement dans le sous-secteur de l’électricité afin de réduire la part de la production thermique, qui impactent négativement notre résilience financière et notre capacité à satisfaire une demande toujours croissante.

Le directeur, Konaré estime qu’un changement du mix énergétique s’impose, obligeant à accorder une part plus importante aux énergies renouvelables, à savoir l’hydroélectricité et le solaire.

Pour ce faire, et conformément aux engagements pris par l’Etat et les acteurs du secteur, il a été initié un vaste plan d’investissement pour l’exploitation des gisements d’énergies renouvelables disponibles sur le territoire national, et pour la construction de lignes de transport et de distribution d’électricité afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et d’étendre la desserte à l’ensemble des couches sociales du pays.

Mais, les projets qui ont été présentés au cours de ce salon s’inscrivent dans une dynamique d’améliorer le parc de production et d’augmenter la desserte, en créant plus de lignes de transport et de répartition pour faciliter l’accès des populations à l’électricité à un moindre coût, priorité des autorités de la transition.

Dans son intervention le ministre des Mines, de l’Energie et de l’eau, Lamine Seydou Traoré, dira que son département note avec satisfaction les différentes recommandations issues de ce salon et s’engage à examiner leur faisabilité en rapport avec tous les départements ministériels et les structures concernées. Il a toutefois, rappelé certains projets issus des recommandations qui sont d’une importance capitale pour son département.

