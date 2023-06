8 463 084 millions de maliens ont été appelés aux urnes hier dimanche 18 juin 2023 , répartis entre 24 416 Bureaux de vote car Ils devraient se prononcer pour ou contre le projet de nouvelle Constitution. Au regard de ce scrutin émaillé d’incidents majeurs dans certaines localités du pays, la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) a pu livrer ses premiers résultats de l’observation de mi-journée du vote référendaire grâce au déploiement de ses cinq cent soixante-quatre (564) observateurs-trices dont quatre cent-quatre (404) fixes aux bureaux de vote et cent soixante (160) mobiles.

M Salia Kariba TRAORÉ Coordinateur de la COCEM expliquera que la phase d’ouverture des bureaux de vote s’est globalement bien déroulée dans le District de Bamako et au niveau de toutes les régions exceptée celle de Kidal où les bureaux n’avaient pas ouvert jusqu’à midi. Et la sur la base des données recueillies, jusqu’à midi dans les lieux observés, la COCEM communique les informations ci-après sur : l’accessibilité́ des observateurs aux bureaux de vote, l’ouverture des bureaux de vote, la présence des agents électoraux, la disponibilité́ du matériel et documents électoraux dans les bureaux de vote, la sécurisation des centres de vote, l’accessibilité́ des personnes vivant avec un handicap au vote, les incidents critiques.

I- Constats préliminaires de l’observation à mi-journée

Sur la base de ses premiers éléments d’observation recueillis dans les lieux observés, la COCEM communique les informations ci-après sur le démarrage des opérations de vote.

De l’ouverture des bureaux de vote : 99% des bureaux de vote observés ont ouvert à l’heure (avant 8h15), 01% des bureaux observés ont ouvert entre 8h15 et 9h30. La COCEM a observé́ la non ouverture des bureaux de vote à Kidal. Le numéro du bureau de vote est affiché à l’entrée dans 100% des bureaux observés. L’extrait de la liste électorale n’est pas affiché à l’entrée dans seulement 02% des bureaux observés.

De la présence des agents électoraux : les cinq (05) agents électoraux étaient présents à l’ouverture dans 85% des bureaux observés. 05% des bureaux de vote ne comptent aucune femme parmi les agents électoraux. Cependant, 43% des bureaux de vote observés comptent plus de trois (03) femmes. Seulement 08% des bureaux de vote ont une femme comme Présidente dans les bureaux observés.

Incidents critiques

Selon le Coordinateur de la COCEM M Salia Kariba TRAORÉ, leur Coalition a constaté́ un certain nombre d’incidents dans la ville de Tombouctou . En effet, des électeurs de Tombouctou ville, venant notamment d’Abaradjou, Hamma bangou, Sankore, Bella farandole, Badjinde, Sareikeyna, Djingareyber, Commune Alafia, ont été dans l’impossibilité́ d’exercer leur droit de vote. Ces électeurs-trices ont été, à leur insu, transféré́-es à Taoudeni (situé à plus de 750 km de Tombouctou) et sans qu’ils n’aient fait la demande de transfert. Dans les communes de Ouatagouna, Bourra, Tin-Hamma, Talataye (cercle d’Ansongo), la COCEM a relevé́ la délocalisation des bureaux de vote desdites localités à Ansongo ville.

Dans la localité́ de Sikata, commune de Dianguidé (cercle de Diéma), des hommes armés non identifiés ont fait irruption dans le centre de vote provoquant l’arrêt des opérations de vote avec la destruction de matériels de vote.

En conclusion , la COCEM note que la phase d’ouverture des bureaux de vote s’est bien déroulée dans toutes les régions exceptée celle de Kidal où les bureaux n’avaient pas ouvert jusqu’à midi. Les bureaux de vote observés ont globalement ouvert à l’heure avec la présence des agents électoraux et des forces de défense et de sécurité́. Le matériel électoral nécessaire au vote était disponible, à l’ouverture, dans la quasi-totalité́ des bureaux de vote observés. La COCEM note que l’ensemble de ses observateurs et observatrices ont été autorisés à acceder aux bureaux de vote. Cependant, elle regrette que des électeurs-trices de la ville de Tombouctou soient dans l’impossibilité́ de voter en raison de leur transfert anormal sur la liste de Taoudéni ainsi que la délocalisation des bureaux de vote de certaines communes d’Ansongo.

La COCEM a également formulé les recommandations ci-après :

La COCEM demande à l’Autorité́ Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) de permettre aux observateurs nationaux de suivre les différentes étapes du scrutin incluant le dépouillement et la centralisation des résultats ; la COCEM exhorte l’AIGE et le MATD à fournir le nombre de centres, bureaux et électeurs-trices impactés par le changement de lieux des centres de vote et à clarifier les raisons d’une telle décision ou erreur ; la COCEM encourage également l’AIGE et le MATD à publier la liste des Bureaux de Vote non ouverts ; la COCEM appelle les électeurs-trices à se mobiliser davantage pendant les heures qui suivent pour exercer leur droit de vote ; la COCEM invite les autorités à sécuriser davantage les centres de vote.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

