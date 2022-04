Le ministre des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr Mahamadou KONÉ, a rendu visite aux évêques de notre pays, réunis pour la 3ème session ordinaire de la Conférence épiscopale du Mali. C’était ce jeudi 28 avril 2022, à l’Archevêché de Bamako.

« Je vous transmets les salutations fraternelles du Président de la Transition, le colonel Assimi GOITA, et celles du Premier ministre, chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla MAIGA », a déclaré le ministre KONE, à l’entame de son propos, saluant au passage des évêques pour être restés sur la même lancée depuis toujours, celle de « prier pour le Mali ».

En effet, la tradition est bien établie chez la Conférence épiscopale de nourrir et d’avoir de belles intentions, constamment formulées et renouvelées, pour notre pays, le Mali, s’est-il réjoui.

« La joie et, surtout, le sentiment de fraternité et de convivialité que vous incarnez vous rapprochent davantage des populations », a témoigné le ministre KONÉ.

« Merci pour la bonne conduite et le bon exemple que vous donnez aux autres », a encouragé le Dr KONÉ, avant de renouveler la reconnaissance des plus hautes autorités aux évêques pour le sens élevé du devoir patriotique à travers « les prières et les bénédictions » en faveur de notre pays pour « le retour de la paix, de la cohésion sociale et de l’entente entre tous les fils et toutes les filles de la Nation ».

En retour, le Président de la Conférence épiscopale du Mali, Mgr Jonas DEMBÉLÉ, par ailleurs évêque de Kayes, a remercié le ministre KONÉ pour sa « simplicité qui le rend encore plus proche de tout le monde : musulmans, chrétiens, adeptes des croyances traditionnelles ».

Il a profité de la célébration de Pâques et de la Nuit du Destin, respectivement pour les fidèles chrétiens et musulmans, pour les exhorter de continuer de prier en faveur de notre Nation, le Mali, tout en engageant les Maliens « à être plus soudés et à avoir l’amour ce pays ».

« Chaque Malien doit s’engager dans la paix et le vivre ensemble », a invité le Président de la Conférence épiscopale du Mali, estimant que le jeûne chrétien, qui vient de s’achever, comme musulman, sur le point de prendre fin, est un moment propice devant permettre « d’ouvrir son cœur à la fraternité universelle ».

L’évêque de Kayes a également saisi cette occasion pour exprimer la compassion de la communauté catholique aux FAMa suite à l’attaque simultanée et coordonnée des camps militaires de Sévaré, Bafo et Niono par des terroristes, le 24 avril 2022.

« Il n’y a pas lieu de céder au découragement », a exhorté Mgr DEMBELE, estimant que les autorités et les FAMa ne doivent pas se sentir seules.

« Elles doivent plutôt bénéficier du soutien et de l’accompagnement multiforme du peuple que nous sommes », a-t-il plaidé, implorant la miséricorde de Dieu pour nous tous.

« Nous vivons un moment difficile pour tout le pays, mais la vie aura raison de la mort », a rassuré, pour sa part, Jean Cardinal ZERBO, Archevêque de Bamako.

« Pour ce faire, nous devons tourner le dos au Mal pour se tourner vers le Bien », a-t-il prêché.

« Que la sagesse nous habite », a prié son Eminence Jean Cardinal ZERBO, exprimant des vœux de paix et de sécurité pour notre pays.

La visite du ministre KONÉ a pris fin par la remise à lui d’un livre au titre évocateur, sous la plume d’un homme de Dieu, intitulé « La force du silence ».

Source: CCOM/MARCC

