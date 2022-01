Dans le but de former un seul bloc pour faire face à d’éventuelles revendications et la défense de leurs intérêts, la confrérie des chasseurs du Mali tend vers la création d’une seule association. Le message a été lancé lors d’une conférence organisé par l’association nationale des chasseurs agrées du Mali (ANACMA), le samedi 15 janvier 2022 au mémorial, Modibo Kéïta. C’était sous la présence de tous les regroupements, associations et sympathisants des chasseurs.

A l’assemblée générale du 31 septembre 2021, l’ANACMA avait formulé des revendications à l’intention des autorités du Mali. il s’agit entre autres l’arrêt immédiat de saisie des armes des chasseurs dans certaines zones par les militaires, la libération des chasseurs détenus en prison, la mise en place d’une seule association de tous les chasseurs du Mali.

C’est pour mettre tous les chasseurs au même niveau d’information des acquis que l’ANACMA a regroupé tous pour faire passer le message. Au cours de cette conférence, la parole a été donnée aux représentants de certaines associations. Ils aspirent se donner la main dans la cohésion et l’entente afin d’atteindre les objectifs communs. Pour eux, sans cela, rien ne pourra aboutir et nul ne va les considérer. Depuis son dernier assemblée, l’ANACMA mène des démarches allant dans le sens de ce rassemblement tant souhaité. Cette conférence a été une occasion pour eux d’exprimer une fois leur soutien à la transition. Ils ont aussi dénoncé les sanctions infligées au Mali par la CEDEAO.

L’ANACMA, à travers son secrétaire général Diawoye Traoré, a déploré le manque de considération des autorités envers les chasseurs. Pour lui, leur engagement est pour la patrie et cela n’a jamais fait défaut depuis l’existence du pays. Le maître chasseur Diawoye Traoré souhaite que les autorités aient un peu d’attention envers les chasseurs. Présent à cette cérémonie, le chef de cabinet du ministre de la culture a affirmé que son département est désormais engagé aux chasseurs.

