Rien ne va plus entre le comité syndical et le Directeur de Cabinet du président du conseil national de transition, Colonel Drissa Keïta. Hier, devant la presse, le secrétaire général du comité syndical, Ibrahim Touré, a déclaré d’être victime des ‘’ menaces d’enlèvement ‘’ via un contrôleur général de police agissant sous les ordres de ce proche du Colonel Malick Diaw.

Le comité syndical du Conseil National de Transition est à couteau tiré avec le Directeur de cabinet du président de cette Institution. Tout serait parti d’une lettre d’information du comité syndical adressée au Directeur de cabinet l’annonçant la tenue d’une assemblée générale. D’emblée, indique le bureau du syndicat, le Directeur de cabinet a opposé son avis sur la tenue de cette rencontre des travailleurs de l’organe législatif de la transition. Les travailleurs voulaient organiser cette assemblée générale pour revendiquer l’adoption d’un statut particulier permettant de leur accorder des primes et une augmentation de salaires.

Face à l’échec des négociations, le ségal du comité syndical, Ibrahim Touré, affirme que le colonel Drissa Keïta lui a annoncé qu’un numéro étrange va l’appeler. « Il m’a dit dans son bureau qu’un numéro étranger va m’appeler et effectivement ce contact m’a appelé pour m’intimider et me proférer des menaces », témoigne le chef du syndicat du CNT. Il explique qu’il a été joint par une certain Faganda Keran Sissoko se présentant comme un contrôleur général de la police en service à la Présidence. « Au bout du téléphone, il a demandé ce qu’on puisse se voir rapidement par rapport à la tenue de l’Assemblée générale que le syndicat voudrait tenir », explique toujours le plaignant, qui martèle que face à son refus, le nommé Faganda Keran Sissoko a poursuivi avec les appels en exigeant que le secrétaire général se rend à la Sécurité d’Etat dans la matinée du 15 février dernier. « Je lui ai signifié au téléphone de m’adresser une convocation en bonne et due forme. Et que sans une base légale, je n’irais nulle part », l’a-t-il rétorqué. Le Secrétaire général du Syndicat affirme avoir reçu une trentaine d’appels de trois numéros se présentant comme un contrôleur général de la police en service à la présidence. Il estime que le Directeur de cabinet du Président du CNT a multiplié ces menaces au téléphone contre le tenue de cette assemblée générale par crainte de voir qu’elle décrète un arrêt de travail pouvant compromettre les travaux de la relecture de la charte de la transition en cours.

Finalement le comité syndical a tenu son assemblée générale au cours de laquelle il a informé avoir adressée une lettre au CNT, à la présidence de la République, la Direction général de la police nationale et à l’UNTM pour étaler les faits et dénoncer les menaces d’enlèvement contre son secrétaire général. Dans cette lettre d’information, dont nous nous sommes procurés une copie, le syndicat indique que « les menaces d’enlèvement » proférées peuvent concerner tous les membres du bureau syndical. « Nous tenons responsables le Directeur de cabinet du Président du conseil national de transition tout ce qui pourrait arriver contre l’un des membres du bureau », a prévenu le Ibrahim Mahamane Touré.

Toujours dans la dite lettre, le syndicat dénonce « les agissements sus-indiqués » et estime qu’ils constituent « une violation de la liberté et aux droits syndicaux prévus et garantis par la Constitution par les articles 20 et 21 ». Le comité syndical du CNT prévient que telles menaces et intimidations ne lui dissuadera pas à surseoir à la revendication légitime relative « à l’adoption d’un statut particulier permettant l’augmentation des salaires et les primes pour les travailleurs de cette institution de législation ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

