Face au besoin urgent des populations en produits sanitaires en cette période de pandémie de Coronavirus , surtout les couches les plus défavorisées , la Société malienne de la Gestion de l’Eau Potable (Somagep-Sa), s’est portée au chevet des veuves des militaires tombés lors de la défense de la patrie pour leur manifester sa compassion et sa solidarité en effectuant un important don de kits sanitaires, de masques lavables et des flacons de solution hydro-alcoolique. C’était hier jeudi à la direction générale de la société.

L’appel du Président de la République, dans son adresse à la nation, à un sursaut national pour lutter contre la propagation de la pandémie du Coronavirus a été bien attendu du côté de la Somagep-Sa. Ainsi, la société malienne en charge de la production et de la distribution de l’eau potable dans le cadre de sa politique de Responsabilité sociétale d’Entreprise a fait un important don de produits sanitaires aux veuves des militaires tombés sur le champ de l’honneur en servant avec loyauté le Mali. Un geste qui, aux dires du Président du Conseil d’Administration, le Pr. Younouss Hameye Dicko, témoigne de la compassion et de la solidarité de la Somagep-Sa à l’endroit des forces armées et sécurité plus particulièrement les familles endeuillées.

Au total, c’est un don composé d’une centaine de kits de lavage des mains, de cartons de savon, de 3 000 masques lavables et de 400 flacons de solution hydro-alcoolique. La particularité à ce niveau est que les 400 flacons de solution hydro-alcoolique ont été tous fabriqués par la Somagep-Sa elle-même dans son laboratoire moderne de contrôle de la qualité de l’eau. Mieux, la solution hydro-alcoolique, a indiqué le Pr. Younouss Hameye Dicko, a obtenu le certificat de conformité du Laboratoire National de la Santé (LNS) et du ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Convaincu que la victoire contre le Coronavirus requiert la mobilisation de tous les enfants du pays, le PCA de la Somagep-Sa a expliqué que sa société s’inscrit aussi dans la dynamique enclenchée par les plus hautes autorités dans le respect des gestes-barrières afin de contribuer à la défaite du Covid-19 dans notre pays.

Auparavant, il avait fait observer une minute de prière pour le repos éternel de l’âme des disparus en ce mois bénis du Ramadan.

Tout en remerciant la Somagep pour ce geste combien important, la directrice générale du service social des armées a rassuré d’un bon usage du don. Par ailleurs, le Colonel-major Samaké Mariétou Dembélé a invité les bénéficiaires à l’observation des gestes-barrières tels qu’édicter par les plus hautes autorités du pays.

Alassane Cissouma

