Croix-Rouge Malienne : Un projet de 720 millions pour la population migrante

La secrétaire générale du ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mme Tangara Néma Guindo, a lancé la semaine dernière, les activités du projet “Protection et inclusion de la population affectée par la crise de mobilité au Mali et au Niger”. A savoir, la population migrante et déplacée, pour un coût total de 720 millions de F CFA et une durée de 4 ans.

720 millions de F CFA pour venir en aide aux migrants et déplacés au Mali et au Niger sur plusieurs domaines à savoir : l’assistance médicale, prise en charge psychosociale, rétablissement de liens familiaux et assistance d’urgence avec des activités génératrices de revenue.

Selon le secrétaire national de la Croix-Rouge malienne, ces prises en charge médicales et d’assistance psychosociale toucheront aussi bien les migrants qui sont sur le chemin de départ ou de retour, les populations déplacées ou les familles. Pour finir avec une aide alimentaire et un programme de cohésion sociale.

Un projet financé par l’Agence espagnole de développement et qui sera exécuté au Mali par la Croix-Rouge malienne. Pour ce faire, selon Nouhoum Maïga, le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne, la CRM dispose de volontaires à tous les niveaux dans les villages et les communes.

Ces volontaires avec les autorités villageoises vont mettre en place des comités de ciblage, dit-il. “Ce sont ces comités qui vont aider à cibler les migrants et les déplacés. Parmi ces migrants et ces déplacés, le comité va cibler ceux qui sont les plus vulnérables”, confie le secrétaire général de la Croix-Rouge malienne.

En conclusion, ce sont les plus vulnérables des migrants et déplacés ciblés par les comités qui bénéficieront du projet. A ses dires, “la Croix-Rouge est une organisation à base communautaire et ce projet est un projet communautaire et notre action va à l’endroit de ceux qui sont les plus vulnérables”. Le ciblage se fait par les communautés elles-mêmes à travers des critères donnés par le projet mais aussi validés par les populations.

La cérémonie de lancement a enregistré la présence de l’ambassadeur du Royaume d’Espagne au Mali, José Honoré et la cheffe de mission de la Croix-Rouge espagnole au Mali, Branca Drora. Le coup d’envoi a été donné par la secrétaire générale du ministère des Maliens établis à l’extérieur, Mme Tangara Néma Guindo par ces mots : “Je voudrais rassurer de notre disponibilité et engagement pour la mise en œuvre efficace et efficiente de ce projet au Mali”.

Koureichy Cissé

