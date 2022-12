La présidente de l’Association Bonheur Plus, Mme Bonheur Nana Kadidia fait parler son cœur au Centre de Santé de Référence (CSref), de Sogoniko, la semaine passée. Elle a fait des dons au personnel du centre lors d’une journée ouverte au sein de la structure sanitaire.

« C’est avec nos petites cotisations de 1000 F, 2000 F voire plus que nous avons décidé de faire ce geste à notre centre santé », a-t-elle déclaré lors de la remise. C’était des draps, des couvertures, des paquets d’eau de javel et de savon avec une valeur d’environ 500 000 francs FCA. « C’est sur fonds propres. Nos propres cotisations », a précisé la présidente de l’Association.

« L’Association Bonheur Plus est une association d’assistance aux jeunes filles-mères qui ont abandonné l’école. Nous les listons et cherchons des fonds pour les former dans plusieurs domaines et leur offrir aussi des matériels et outils de travail », a fait savoir Mme Bonheur Nana Kadidia. En plus de ces actions, pour ajouter, « nous œuvrons aussi dans l’environnement pour l’assainissement les, lieux publics (mosquée, centres de santé, écoles et autres) ». « Nous faisons aussi des dons suite à des collectes de fonds et cotisations », a-t-elle aussi confié.

Le maire chargé des questions sanitaires de la Commune VI, Dramane Coulibaly, a fortement apprécié ce geste de l’Association Bonheur Plus. « Vraiment cette association est à féliciter. Elle pose beaucoup d’actions salutaires et constructives », a reconnu le maire-conseiller. Dramane Coulibaly, toujours, « Personnellement, je les encourage. Il faut qu’ils continuent dans ce sens ».

« Je pense avant d’attendre qu’on fasse tout pour nous, nous les jeunes aussi devons apporter notre brique à la construction de l’édifice. C’est cela notre créneau. Faisons quelque chose pour notre société. Et c’est ce que notre association fait comme ça », a soutenu le vice-président de l’Association Bonheur Plus, Seydou Diarra.

La remise a été faite au cours d’une journée ouverte de dialogue entre les responsables du centre et les usagers. Des questions ouvertes et des réponses de spécialistes. En plus de la remise, il y a eu aussi une visite guidée des locaux du centre par la présidente et sa délégation accompagnées par le personnel du centre.

Koureichy Cissé

