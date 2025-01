L’Amicale des femmes de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) a offert, le 24 janvier 2025, une importante quantité de vivres aux veuves et orphelins des militaires et paramilitaires. La cérémonie de remise, qui a eu lieu dans la Cour de la Direction du Service social des Armées, était présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, Colonel Assa Badiallo Touré, en présence de sa collègue de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Diarra Djénéba Sanogo et de plusieurs autres invités.

Cette donation, selon le Directeur du Service Social des Armées, Colonel-major Bréhima Samaké, est composée de 15 tonnes de riz, 300 cartons d’huile de cinq litres, 300 cartons de pâtes alimentaires et 100 cartons de tomates concentrés.

C’est un acte très expressif de l’engagement volontaire de l’Amicale des Femmes de la Cmss à soutenir les familles des militaires, a souligné le Colonel-major Bréhima Samaké. Mieux, argue-t-il, cette importante donation est un témoignage éloquent du patriotisme de l’Amicale des femmes de la Cmss et de Madame le ministre de la Santé et du Développement social. On ne saurait mieux œuvrer «pour l’épanouissement des veuves et orphelins des militaires, qui ont fait le sacrifice ultime pour la défense de l’intégrité territoriale du Mali», a-t-il déclaré. Et le Directeur du Service Social des Armées de rendre un hommage appuyé à la ministre en charge de la Santé et du Développement social, «une brave dame qui a toujours œuvré pour le bien-être des blessés de guerre, des veuves et orphelins des militaires.»

Colonel-major Bréhima Samaké a aussi salué la ministre de la Promotion de la Femme, une icône du social qui, à peine arrivée à la tête de son département, a montré son cœur de philanthrope en pensant aux veuves des militaires et paramilitaires à travers la tenue des formations dans les filières génératrices de revenus et l’octroi des kits d’accompagnement.

La Présidente de l’Amicale des femmes de la Cmss, Mme Diallo Aïssata Maïga, a remercié la ministre de la Santé et sa collègue en charge de la Promotion de l Femme pour leur présence à cette cérémonie. Selon elle, la présence de deux membres du gouvernement montre l’importance accordée par les plus hautes autorités aux gestes de solidarité envers les femmes et les orphelins des militaires. «Parce que nous sommes à la fois femmes, épouses et mères, les membres de l’Amicale des femmes de la Cmss ne sauraient rester en marge de la célébration de la Fête de l’Armée sans faire parler leur cœur pour leurs sœurs et pour leurs enfants qui ont perdu leur mari et leur père», a-t-elle justifié.

Mme Diallo Aïssata Maïga a remercié la Direction du Service Social des Armées pour sa franche collaboration. Elle a exprimé sa respectueuse considération à la Direction générale de la Cmss pour son soutien constant et multiforme à l’Amicale des femmes.

Œuvrer pour le bien-être des femmes et des orphelins des militaires

A en croire Colonel Assa Badiallo Touré, ce geste philanthropique hautement symbolique et patriotique de l’Amicale des femmes de la Cmss, témoigne de son engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes et des orphelins des militaires. Et d’ajouter : «il participe à l’élan de la solidarité que les plus hautes autorités du Mali ont toujours voulu apporter aux couches les plus vulnérables de notre pays de façon générale… La lutte contre l’exclusion, la solidarité envers les couches les plus vulnérables pour qu’aucun Malien ne puisse être laissé-pour- compte sont des devoirs pour chaque Malien. Ces valeurs sociétales de notre pays sont encouragées et soutenues par les plus hautes autorités du pays, en l’occurrence le Président de la Transition, Son Excellence Général d’Armées Assimi Goïta et l’ensemble du gouvernement», a rappelé la ministre de la Santé et du Développement social.

Elle a exprimé sa gratitude aux femmes de la Cmss pour cette initiative.Une lettre de remerciement a été remise à la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. Des attestations de reconnaissance ont délivrées à la Présidente de l’Amicale des femmes de la Cmss, au Directeur général de la Cmss et au ministre de la Santé et du Développement social.

Chaque famille a reçu un sac de riz, un bidon d’huile de cinq litres, un carton de pâtes alimentaires et deux boîtes de tomates concentrées.

C. Doumbia

