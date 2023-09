Deuxième Édition de la Semaine Nationale de la Réconciliation : Le ministre Ismaël Wagué lance les activités

Le ministre de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale, Chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation, le Col-major Ismaël Wagué, a procédé ce vendredi 15 septembre 2023 au lancement officiel de la deuxième édition de la semaine nationale de la réconciliation (SENARE). C’était face à la presse dans la salle de conférence dudit département en présence des membres de la Commission nationale d’organisation.

-maliweb.net- Placée sous le thème « Ensemble, engageons-nous pour relever les défis d’une paix inclusive et durable », deuxième du genre, la SENARE va durant une semaine être magnifiée par l’ensemble des maliens du district de Bamako, dans les régions et dans les représentations diplomatiques, en les rassemblant autour de leur commun espoir à savoir la paix et la réconciliation.

Procédant au lancement de la semaine, le ministre de tutelle de la SENARE, le Col-Major Ismaël Wagué, a commencé par contextualiser l’événement en rappelant la crise multidimensionnelle et multisectorielle qui sévit dans notre pays depuis une décennie, pour ensuite déclaré que la SENARE vient en vue d’endiguer cette situation de grande insécurité en réconciliant les cœurs.

En effet, elle a été instituée en 2019 par la Loi d’Entente nationale en son article 7 , et elle est célébrée chaque année du 15 au 21 septembre par l’ensemble du peuple malien. Son objectif est de mobiliser les fils et les filles du Mali de l’intérieur comme de l’extérieur autour des idéaux de la paix, de la tolérance, de la cohésion, du pardon et du vivre ensemble, de la réconciliation pour la stabilité de la Nation. La semaine est également opportune pour identifier les défis, trouver des pistes de solutions pour une paix durable et inclusive dans un Mali réconcilié et prospère.

Les activités de la semaine vont toucher différents domaines : éducation, arts et cultures, civisme, citoyenneté, sport, coopération civils et militaires, promotion du genre et solidarité etc.

Pour la réussite de la SENARE, le ministre invite l’ensemble du peuple à s’implique et à s’approprier les idéaux de la semaine et à multiplier les messages de paix et de cohésion.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

