Dr Fanta Siby, ministre de la Santé et du Développement social : ‘’Les Maliens devraient faire comme Fifi pour aider le gouvernement…’’

Mme Fifi apporte une pierre à ce que le gouvernement est en train de faire et toutes les personnes de bonne volonté devraient accompagner le gouvernement comme elle, a déclaré Mme le ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby, qui présidait le ‘’Spécial 8 Mars’’ organisé le dimanche 4 avril 2021 au Palais de la Culture par la philanthrope et ‘’ambassadrice du Royaume des enfants’’, Mme Fifi Tounkara pour célébrer la Journée internationale. Ce fut un franc succès.

C’est dans une parfaite organisation que la salle Banzoumana Cissoko Mme a servi de cadre à la fête de la femme présidée par le ministre de la Santé et du Développement social qui avait à ses côtés le président de la Fédération Américaine des Clubs et Association de l’UNESCO, Guy Djoken, l’ancienne Première Dame Traoré Mintou Doucouré, la présidente de la CAFO, Dembélé Ouleymatou Sow, plusieurs autorités administratives et autres personnalités.

Ce Spécial 8 Mars a été marqué par une forte sensibilisation contre la Covid -19 à travers des poésies et des pièces de théâtre ainsi que la remise des kits de protection à des associations féminines. L’assistance a eu droit également à des bénédictions à travers une séance de lecture du Saint Coran par Mme Dabitao. Les majorettes de la commune V et les enfants orphelins ont tenu aussi à rendre hommages à Mme Fifi Tounkara.

Notre ambition, selon Mme Fifi Tounkara, est de donner un tout autre sens à la célébration du 8 mars au-delà du côté folklore pour saluer la bravoure de la femme : celle de la Malienne en particulier et de toutes les femmes du monde en général, afin de les encourager davantage à se battre au quotidien. « …Les encourager à travailler en se donnant la main car c’est l’union qui fait la force. C’était donc ma manière de sensibiliser les femmes», a-t-elle déclaré après avoir remercié tous les invités.

En tant que ministre du Développement social, il était de son devoir de venir témoigner et saluer toutes les actions que Fifi Tounkara mène pour apaiser la souffrance de la population, notamment les démunies, a déclaré Dr Fanta Siby. « A travers les activités qu’elle mène, Fifi apporte une pierre à ce que le gouvernement est en train de faire. Nous en sommes conscients. Nous l’accompagnons et exhortons d’autres personnes de bonne volonté de venir accompagner le gouvernement. Ce pays nous appartient tous et il est demandé à tous les Maliens de faire comme Fifi pour aider le gouvernement …», a-t-elle précisé.

Bintou Diarra

Fifi honorée par le Président et le Sénat des USA !

Mme l’Ambassadrice des enfants a reçu des mains du Président de la Fédération Américaine des Clubs et Associations de l’UNESCO, Guy Djoken un Macaron de la part du Président des USA, Joe Biden et une attestation délivrée par le Sénat américain pour toutes ses actions de bienfaisance.

Très émue, Mme Fifi Tounkara a remercié le Président américain, le Sénat, la Fédération Américaine des Clubs et Associations de l’UNESCO pour leur marque de considération.

BD

Dr Fanta Siby sensibilise sur le vaccin covid

La ministre de la Santé et du Développement social a profité de l’occasion pour inviter la population à aller se faire vacciner. «Le vaccin est bon et il protège. Faisons en sorte de continuer à respecter la distanciation et portons les masques ! Evitions les accolades ! Lavons-nous les mains !», a-t-elle insisté.

B. Diarra

Commentaires via Facebook :