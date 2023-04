Droits humains et éducation aux medias : JDH et FP forment des lycéens

Du 4 au 7 courant, Forum de presse a organisé une série de formations aux lycées Mirabeau de Lafiabougou et Prosper Kamara d’Hamdallaye dans le but de les initier au respect des droits humains et à démocratiser l’information.

La session de formation organisée par Forum de la presse, en partenariat avec le JDH (Journalistes des droits humains) poursuit son petit bonhomme de chemin. Cette fois-ci elle se passe dans des classes de Terminale langue et littérature (TLL) des lycées Mirabeau et Prosper Kamara, respectivement à Lafiabougou et Hamdallaye.

Les sessions ont pour but de permettre aux jeunes de connaître ce qu’est l’information et l’environnement des médias, comment différencier l’information des fakes-news, et se familiariser avec le processus de fabrication de l’information.

Le conférencier Alexis Kalambry a expliqué les principes des droits humains, en s’appuyant sur le respect des droits humains. “Le respect est un droit. Il ne se mérite pas. Il est dû à chaque être humain, du seul fait qu’il est humain”, dira-t-il. Il a aussi évoqué les valeurs humaines qui sont l’acceptation du prochain, l’inclusion de chacun, l’égalité, l’équipé et la dignité humaine. “Ces valeurs doivent être adoptées par chaque être humain”.

Kalambry a également expliqué aux lycéens, comment apprendre à rédiger un article journalistique, en respectant les règles de rédaction. Pour cela, nos jeunes lycéens se sont répartis en groupes de travail afin d’échanger des idées et de traiter un cas pratique.

Ces travaux dirigés ont été rapportés par un délégué de chaque groupe. Le directeur de publication de Mali Tribune, Alexis Kalambry, a pour clôturer la séance, expliqué les codes d’éthique et déontologique qui régissent le journalisme, tout en éclairant l’auditoire sur l’importance du métier de journaliste et ses difficultés.

Marie Dembélé

Marie Thérèse Coulibaly

(stagiaires)

Commentaires via Facebook :