L’atelier de consultation pour l’élaboration de la Charte d’éthique et des Valeurs du Mali s’inscrit dans une dynamique de collecte des valeurs mais aussi d’affinement du travail proposé par le Comité scientifique. D’ores et déjà, selon les statistiques, 70% à 100% des populations ont accepté les contenus de la version provisoire de la Charte.

L’atelier de consultation pour l’élaboration de la Charte d’Ethique et des Valeurs du Mali s’est tenu du 14 au 15 novembre 2022 à Bamako, au Palais de la Culture, Amadou Hampathé Ba. La rencontre de deux jours a enregistré la participation de plusieurs Hommes de culture.

Le ministre de la Culture, a rappelé l’importance de l’élaboration d’une Charte d’éthique, et des valeurs en particulier et de la culture en général, dans le processus de refondation du Mali, voulue par les plus hautes autorités du pays. Aux dires du ministre Andogoly, le Mali, pour sortir définitivement de la grave crise qu’il vit, le Président de la Transition, s’est engagé dans un « vaste mouvement de refondation nationale soutenue par des mesures concrètes dont la restauration de nos valeurs culturelles, pierre angulaire de ce vaste chantier institutionnel ». Dans cette perspective, et conformément à la vision du chef de l’Etat, son département, a « décidé de s’approprier de la question et de proposer des solutions idoines qui seront consignées dans un document référentiel appelé : « Charte d’Ethique et des Valeurs du Mali ». Il s’agit pour le ministre « de faire de la Culture le socle de la refondation du nouvel homme malien pétri des valeurs de Maaya et du Dambé ».

Il faut dire que pour la mise en œuvre de la Charte, ce sont deux organes qui ont été créés : un Comité de pilotage, qui a travaillé sur les aspects administratifs et un Comité Scientifique chargé de l’élaboration du document référentiel. Le travail du Comité scientifique a été apprécié par le premier responsable de la culture malienne.

A l’en croire, « le premier travail fait par une équipe d’experts pluridisciplinaires, est l’expression du Mali pluriel, du Mali en miniature dont toutes les sensibilités y sont fortement représentées…

En sa qualité de Président du Comité scientifique, Pr Famagan Oulé Konaté a souligné la méthodologie des étapes pour l’élaboration de la Charte qui aborde tel que : les Droits et Devoirs des Citoyens maliens, la protection et des Normes de conflit, le Vivre ensemble, la protection des valeurs et de l’affection personnelle.

Aux dires de M. Konaté, « Les résultats provisoires ont donné que 70% à 100% des populations ont accepté les contenus de la version provisoire de la Charte.

Yaye A. Cissé

