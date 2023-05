La Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) à travers un de ses Communiqués de Presse N°004/du 28 avril 2023 relatif au processus de mise en place des Coordinations de l’AIGE est très préoccupée par la lenteur dans la mise en place des Coordinations de l’Autorité́ Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) ainsi que le retard dans l’actualisation du chronogramme des reformes et des élections. Elle appelle les autorités de la Transition à prendre les dispositions idoines pour accélérer ledit processus en vue du référendum.

Selon le communiqué, la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Élections au Mali (COCEM) suit avec intérêt le processus de mise en place des Coordinations de l’AIGE.

En effet, dans le cadre de l’opérationnalisation effective de l’AIGE et en application des dispositions de l’article 22 de la loi n°2022-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant Loi électorale, le Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), avait tenu, le 14 mars 2023, la réunion du Cadre de Concertation National avec les responsables des partis politiques et de la société́ civile, en vue de dégager les modalités pratiques de désignation de leurs représentants au sein des Coordinations de l’AIGE.

Informe par la suite qu’ à la suite de la réunion, le MATD, à la demande du Collège de l’AIGE, avait saisi, par lettre circulaire n°0057/MATD-SG en date du 22 mars 2023, les Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets les invitant à lui faire parvenir les propositions de désignation des représentants des pouvoirs publics, des partis politiques et de la société́ civile devant siéger au sein des Coordinations de l’AIGE. Ainsi, conformément à la lettre circulaire du MATD, les Représentants de l’État ont tenu (à l’exception de la région de Kidal) des consultations avec les parties prenantes en vue de la désignation de leurs représentants. C’est pour cela , la COCEM salue ce processus de mise en place des Coordinations de l’AIGE qu’elle a plusieurs fois demandé dans ces différents communiqués.

Cependant, elle regrette le retard pris dans l’aboutissement du processus et invite les autorités de la Transition à doubler les efforts pour rendre effectives toutes les Coordinations de l’AIGE conformément aux articles 22, 23 et 24 (nouveau) de la loi électorale. Par ailleurs, dans le souci de rassurer l’ensemble des parties prenantes au processus électoral, la COCEM réitère sa proposition de diligenter l’actualisation du chronogramme des réformes et des élections en concertation avec l’ensemble des acteurs du processus électoral et à communiquer le nouveau calendrier électoral. Ne doutant point de la volonté́ des différentes parties prenantes à trouver des solutions consensuelles en vue d’accélérer le processus, la COCEM continuera à suivre attentivement l’évolution de la mise en place des Coordinations de l’AIGE et réitère sa disponibilité́ à contribuer aux réflexions en cours.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

