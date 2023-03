Et, voici «Sahel up» !: Pour changer le narratif sur l’Afrique par des «informations positives»

L’Institut sahélien pour la démocratie et la bonne gouvernance a présenté, le 17 mars 2023 dans ses locaux à Faladiè, son concept «Sahel Up : Positive Network for change» qui vise à parler du continent africain positivement. A passer d’un continent où « tout est vue en noir », à un continent « où se passent effectivement de belles choses et de belles réalités ».

Ont pris part au lancement, l’ancien premier ministre Moussa Mara, la chargée des affaires culturelles à l’ambassade des Etats Unis d’Amérique au Mali Erin Sutherland, Chahana Takiou, Président du Conseil d’administration et Moussa Kondo directeur exécutif de l’Institut.

Cet espace d’échange a ainsi réuni des participants composés d’hommes de médias, des organisations de la société civile, des entrepreneurs et des jeunes leaders. Il vise, selon le comité directeur de l’Institut Sahel, à changer le narratif sur le continent à travers la diffusion de bonnes informations. «Chaque jour quand on parle de migration, on a l’impression que c’est toute l’Afrique qui bouge et que c’est seulement les Africains qui bougent. Mais quand nous prenons les chiffres exacts, vous allez comprendre que l’Afrique est le quatrième continent à bouger d’une manière générale après l’Asie, l’Europe, l’Amérique du Nord. Et de cette quatrième position, 80% de ces mouvements se passent au sein du continent. Mais chaque jour dans les medias, dans les reportages, on nous fait croire comme si c’est l’Afrique toute entière qui bouge », a déploré Moussa Kondo, directeur exécutif de l’institut sahélien pour la gouvernance et la démocratie.

Inviter les Africains à s’approprier leurs belles histoires

L’institut hôte a porté « Sahel Up : Positive Network for change », en vue d’apporter un changement à cette triste réalité, en invitant les Africains à s’approprier leurs belles histoires, afin de passer d’un continent où « tout est vue en noir », à un continent « où se passent effectivement de belles choses et de belles réalités », a expliqué Moussa Kondo.

A l’en croire, Sahel Institut porte également dans ses actions, la promotion de la bonne gouvernance, l’essor d’une démocratie forte et participative, la paix durable, et surtout la promotion du dialecte d’un continent où des actions positives se passent.

L’ancien premier ministre, Moussa Mara, a salué l’initiative, qui selon lui, est participative à la construction positive de nos pays et nos sociétés « il est très intéressant aujourd’hui, de montrer les côtés positifs de ce qui se passe dans nos pays. Vue de l’extérieur, en dehors du continent, quand on parle du Mali ou du Burkina, aujourd’hui, c’est la couleur rouge qu’on voit partout » a regretté l’ancien premier ministre. Selon lui, « au-delà de tout ça, il se passe des choses formidables qui méritent être dites et connues ». L’initiative ‘’Sahel Up’’ est soutenue par l’ambassade des États Unis au Mali. Elle constitue d’ailleurs l’un des points positifs portés par des jeunes maliens et auxquels l’ambassade des Etats unis d’Amérique s’associe naturellement « par ce que, nous savons que les jeunes porteurs de ces genres d’initiatives, sont l’avenir de ce pays, et sont à encourager», a indiqué Erin Sutherland, chargée des affaires culturelles à l’ambassade des USA au Mali.

Ousmane Tangara

Commentaires via Facebook :