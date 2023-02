Fin des tracasseries d’eau à l’école Magnambougou Projet : Moussa Djiré dote l’Etablissement d’un château d’eau

Le groupe scolaire Magnambougou-Projet dit adieu aux problèmes d’eau potable que le minaient. L’infrastructure scolaire vient de bénéficier d’un château d’eau offert par M. Moussa Djiré dit Mali Abba, président de Yiriwa 223.

La remise officielle dudit château a eu lieu le samedi 18 février dernier dans l’enceinte du groupe scolaire Magnambougou-Projet ‘’E’’ sous la présidence de la nouvelle Directrice de l’académie Rive Droite, Mme Koné Dédéou Mahamane Traoré, en présence des responsables de CAP, des directeurs et enseignants de l’école, de la Présidente de l’ONG ONC, Mme Aissata Sangaré. Mais aussi des parents d’élèves, des notabilités du quartier,

Le château, implanté dans la cour de l’école, est équipé d’un système hybride (solaire et électrique), avec une profondeur de 100 mètres, un réservoir de 2000 m3 et deux bornes fontaines. Il fonctionne dans la journée avec des panneaux solaires photovoltaïques et la nuit avec de l’électricité.

En effet, pendant l’inauguration de la direction de l’Ecole “E”, le 10 Décembre 2022, une première réalisation, les élèves de cette école à travers le Gouvernement des Enfants avaient émis des besoins d’eau, d’électricité, de bibliothèque et la sécurité. Ces plaintes ne sont pas tombées dans les oreilles des ingrats. Ancien élève de l’école, Moussa Djiré dit Mali Abba, ancien président de l’organisation nouvelle chance (ONC), président de l’association politique Yiriwa 223 a promptement réagi. Ainsi, le 12 janvier 2023, quelques semaines après l’inauguration de la direction de l’école financée par l’autre donateur Cheik G Keita, les travaux de réalisation du château d’eau ont commencé sous les yeux admirateurs des élèves et des enseignants.

La directrice de l’Académie d’enseignement rive droite de Bamako, Koné Dédéou Mahamane Traoré, a salué la qualité de l’œuvre. « En plus d’être source de la vie, l’eau est source de réconciliation et d’union. Ce qui en fait un élément indispensable de la vie », a-t-elle déclaré.

Mme Koné Dédéou Mahamane Traoré a assuré que le groupe scolaire Magnambougou Projet ‘’E’’ serait désormais dans son champ de viseur.

« La réalisation de ce château d’eau est un ouf de soulagement pour les enseignants et les élèves de l’école. Puisqu’il met désormais fin à la queue des élèves pour 2 litres d’eau pendant les heures de cours et les disputes entre élèves. Cette réalisation va donner une nouvelle vie à nos écoles », s’est réjoui le directeur coordinateur du groupe scolaire Magnambougou Projet, Abdoulaye Mariko. Il a demandé l’implication de tous les acteurs de l’école pour l’entretien permanent de l’ouvrage.

Dans son intervention, le donateur Moussa Djiré, président de l’association politique Yiriwa 223, l’ancien président de l’organisation Nouvelle Chance (ONC), affirme avoir été sollicité par ses amis (élèves) et les enseignants du groupe scolaire Magnambougou Projet E pour cette réalisation financée sur fond propre avec l’appui moral des membres de l’association ONC.

En partenaire de l’école, Djiré a indiqué que ce n’est pas une innovation qu’il fait mais plutôt un acte normal. Car l’école publique est l’école de la République. « Ce qui en fait l’une des principales poutres maîtresses pour la construction d’une nation forte à partir de notre histoire, notre tradition, nos valeurs et coutumes mais surtout un regard tourné avec la modernisation et le progrès qui s’adaptent à nos réalités sociétales », a-t-il développé. Et d’ajouter que « soutenir notre école, c’est soutenir le développement du Mali ».

Cyril Adohoun

Commentaires via Facebook :