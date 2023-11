Foire des jeunes entrepreneurs du Mali : Comment maintenir l’entreprise et accompagner la croissance au cœur d’une conférence débat

Le maintien de l’entreprise et sa croissance dans la suite au soutien du Fonds d’appui à la création d’entreprise par les jeunes ( FACEJ) était au cœur d’un grand panel lors de l’édition 2023 de la foire des jeunes entrepreneurs du Mali qui se tient présentement à Bamako.

Cette foire des jeunes entrepreneurs du Mali initiée par le Fonds d’appui à la création d’entreprise par les jeunes (FACEJ) réunit plusieurs jeunes entrepreneurs venus de plusieurs villes du Mali. La foire est marquée par deux activités majeures : les expositions des produits des jeunes entrepreneurs et l’organisation des conférences pour entretenir les jeunes sur les bonnes méthodes de l’entreprenariat. C’est dans ce cadre que le grand panel sur « comment maintenir les entrepreneurs et accompagner la croissance » après le soutien du Fonds d’appui à la création d’entreprise par les jeunes (FACEJ) s’est tenu.

Invité à débattre, le jeune entrepreneur Sidy Dagnoko, membre du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), a dépeint l’état de l’économie malienne qui, selon lui, est dominée par un secteur primaire à 40%, le secteur tertiaire à 30%. Une économie qui crée moins d’emploi, super fiscalisée, souffrant d’une instabilité politique et de problème d’industrialisation. Malgré ces difficultés, le conférencier a indiqué que 100 mille numéro d’identification fiscale ont été créées ces cinq dernières année, « Cela prouve que les jeunes s’intéressent à l’entreprenariat », a ajouté Sidy Dagnoko.

En louant cet engouement pour l’entreprenariat, le représentant du CNPM a exhorté les futurs entrepreneurs à étudier l’environnement et l’écosystème économique avant de construire une modèle économique pour faire évoluer l’entreprise dans la durée. « L’entrepreneur doit s’adapter aux réalités du moment », conseille Sidy Dagnoko en parlant de la résilience de l’entreprise. Mme Gueye Maïmouna Diaye, chargée du secteur privé de la Banque mondiale, est revenue sur les programmes que l’institution de Breton Wood finance à travers le gouvernement malien pour la relance de l’entreprenariat. Elle a souligné que la période de covid-19 ajoutée à l’instabilité de politique ont contribué à rendre la situation économique de secteur privé des pays du Sahel très compliquée. Plusieurs entrepreneurs ont pris la parole pour expliquer leur parcours aux jeunes entrepreneurs.

La conférence est initiée par le FACEJ qui travaille à accompagner et à appuyer des jeunes femmes et hommes dans la création de leur entreprise et d’assurer la viabilité des entreprises accompagnées. Le FACEJ a accordé du crédit à 1500 entrepreneurs au Mali. Le but est de contribuer à l’émergence d’un tissu de micro, petites et moyennes entreprises innovantes créées ou développées par les jeunes. La cible du FACEJ est les jeunes de 18 à 40 ans sortant des centres de formation technique et professionnelles ou d’autres structures de formation. Le FACEJ a déjà financé au Mali 16 77entreprises, 1941 plans d’affaires dont 38% des plans d’affaires financées ont été présentées par les jeunes femmes.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

