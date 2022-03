Vite fait, la fabrication de savon, d’eau de javel et de détergent peut se faire dans le confort de sa maison. Avec un peu de créativité et de connaissances, on peut bâtir une entreprise de fabrication de savons. Et ainsi, réaliser d’énormes profits.

La production de savon moderne, d’eau de javel et de détergent conduit à l’autonomisation économique des femmes maliennes. Un challenge que 220 femmes de la région de Koutiala ont décidé de relever grâce à la générosité de la Fondation Maliba qui a apporté un concours financier à hauteur de plus de quarante millions de F CFA. Dix jours durant, elles vont développer un savoir-faire qui leur permettra d’éviter certains faux pas et de progresser plus rapidement vers la réussite. Plus explicitement, ces femmes vont renforcer leurs capacités en termes de commercialisation, de gestion des stocks et en termes de gestion des matières premières afin d’augmenter les capacités de production au Mali.

Aider les maris

La Fondation Maliba est fière afin d’apporter sa touche à l’amélioration des conditions de vie des femmes maliennes et au-delà le développement socioéconomique du Mali. Leur vie va certes changer. Les ventes de savon vont contribuer grandement aux dépenses familiales. Elles parviendront à aider leurs maris. Ainsi, elles prendront de plus en plus de responsabilités au sein de la famille parce que leurs maris leur feront de plus en plus de confiance, et leur conféreront plus de considération en les faisant participer aux prises de décisions.

La place de la femme dans la société, son émancipation et sa contribution au développement sont des débats aussi vieux que le monde. Bien qu’ils soient abordés différemment d’une région à une autre, des avancées notables sont enregistrées çà et là. Cependant, beaucoup d’efforts restent à fournir tant par les pouvoirs publics, les organisations de la société civile que par la gente féminine elle-même. En effet, au Mali, comme dans d’autres pays en développement, les femmes produisent plus de la moitié de l’alimentation mais possèdent moins de terres. Actrices économiques à part entière, elles s’adonnent à toutes les corvées, de la production et de la transformation des produits alimentaires à la commercialisation de ceux-ci. Ce sont également elles qui s’occupent du bien être des ménages et de l’éducation des jeunes citoyens et citoyennes. Cependant, elles n’ont qu’un accès limité aux ressources en raison des pesanteurs sociales rétrogrades.

Enorme potentiel

Vite fait, la fabrication de savon, d’eau de javel et de détergent peut se faire dans le confort de sa maison. Avec un peu de créativité et de connaissances, on peut bâtir une entreprise de fabrication de savons. Et ainsi, réaliser d’énormes profits. A première vue, cette industrie paraît saturée, avec des dizaines de marque de savons sur le marché. Mais le potentiel demeure énorme. Du fait que le savon joue un rôle fondamental dans notre vie quotidienne.

En gros, le savon est un mélange d’huiles et de la soude caustique à l’eau. Selon l’effet que vous voulez atteindre, vous pouvez y inclure des choses intéressantes. Des herbes, le miel, le beurre de karité, le beurre de cacao et d’autres substances. Cependant il est important de choisir des plantes connues pour apaiser, lisser ou guérir la peau.

Ne voulant pas se laisser faire compter le bel enthousiasme des bénéficiaires et des formatrices, une forte délégation du parti ADP Maliba conduite par son premier vice-président, Souleymane Ouattara Souleymane Ouattara, a quitté samedi la capitale et est bien arrivée Koutiala.

Ibrahim Yattara

