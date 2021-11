Fondation MALIBA: Des matériels scolaires dans plusieurs établissements du pays

Ce jour 1er novembre 2021, les élèves et étudiants maliens reprennent le chemin de l’école.

Comme je l’ai toujours affirmé, l’école est l’affaire de tous.

Tous, autant que nous sommes : autorités du pays, enseignants, élèves et parents d’élèves donnons – nous la main pour offrir un avenir brillant aux fils de ce pays à travers une éducation de qualité.

En ce jour de rentrée scolaire, dans un contexte de crise sécuritaire multiforme, j’ai une pensée forte pour les nombreux élèves maliens refugiés dans les camps hors du Mali ou déplacés dans le pays. C’est un triste spectacle que de voir des classes fermées.

Pour ma part, je me suis toujours investi, par ma modeste personne et à travers la Fondation MALIBA que j’ai l’honneur de présider, pour apporter des solutions aux multiples problèmes de notre école. Depuis 30 ans nous œuvrons à construire des salles de classes, à donner des bourses d’études ici au Mali ainsi qu’à l’extérieur, à payer les salaires des enseignants dans certaines écoles, à fournir du matériel didactique aux élèves et des prix d’encouragement aux plus méritants.

Soucieux de l’instauration d’un climat apaisé dans le milieu scolaire, je me suis entretenu avec le syndicat des Enseignants Signataires du 15 octobre 2016. C’était le 10 août dernier. Pour rappel, au cours de cette rencontre, j’avais conseillé aux enseignants de privilégier le dialogue pour leurs revendications et de participer aux Assises Nationales pour la Refondation afin d’évoquer le cas de l’école malienne et la préservation des acquis de tous les salariés maliens, y compris eux les enseignants.

Fidèle à sa vocation, la Fondation MALIBA, procédera au cours de cette rentrée 2021 -2022 à une distribution de matériels scolaires à des écoliers dans plusieurs établissements du Mali.

Bonne rentrée scolaire 2021 -2022.

Qu’Allah bénisse le Mali.

Aliou Diallo

