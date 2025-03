Le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Oumar Koné a pris part au forum sur la liberté religieuse et la responsabilité religieuse à Doha, capitale du Qatar. C’était du 18 au 20 février 2025. Un Islam de cohabitation pacifique, le dialogue religieux et de la tolérance ont été au menu des échanges durant les trois jours des travaux. A l’entame de son intervention, le Ministre Koné a expliqué aux participants, venus du monde entier, la stratégie adoptée par son pays, le Mali, dans le cadre du dialogue et du vivre ensemble des différentes confessions religieuses. A l’issu des échanges plusieurs recommandations ont été formulées à l’endroit des pays qui ont pris part à ce forum international à savoir : premièrement, l’éducation et la culture de tolérance, secundo il a été recommandé la pérennisation de ces fora de haut niveau et de dimension internationale afin que le fossé qui existe entre les différents coreligionnaires puissent être rétrécies. L’évènement a regroupé des personnalités religieuses, des experts de divers horizon.

En marge du sommet, Dr. Mahamadou O. Koné a multiplié des rencontres de hauts niveaux. Ainsi, il a rencontré le Ministre Qatari des Awqafs et des Affaires Islamiques.

Cette réunion s’inscrivait dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Mali et le Qatar dans le domaine religieux, humanitaire et éducatif. Il faut noter que les échanges entre les deux personnalités se sont déroulés dans un atmosphère très détendu pendant lesquels plusieurs questions ont été débattues notamment, la coopération dans la gestion des affaires islamiques incluant le soutien aux institutions religieuses et aux mosquées ; l’appui au développement des infrastructures religieuses et éducatives au Mali ; le renforcement des programmes de formations des cadres religieux et l’amélioration de l’enseignement islamique ainsi l’implication du Qatar dans les actions humanitaires en faveur des populations vulnérable au Mali.

À la tribune des échanges, le Ministre des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, Dr. Mahamadou Oumar Koné a salué au nom des plus hautes autorités du Mali l’engagement des autorités du Qatar aux soutiens multiformes à la faveur des pays africains en général et le Mali en particulier. Dr. Koné a exprimé la volonté du Mali de renforcer cette coopération au bénéfice des deux pays.

Il est important de rappeler que depuis l’arrivée de Dr. Mahamadou O. Koné à la tête du département des Affaires Religieuses, du Culte et des Coutumes, en 2021 des mécanismes ont été mis en œuvre dans le cadre du dialogue inter- religieux et intra religieux notamment un cadre permanent du dialogue et de formation a été crée au sein du département. Ce cadre a pour mission de maintenir le dialogue entre les différentes tendances religieuses ainsi que les gardiens de la tradition. Il faut signaler que récemment le Ministre a présidé la mise en œuvre du projet JISRA à Ségou, le 26 février dernier. Ce projet vise a crée un espace d’échange pour la paix et la cohésion sociale et de dynamiser la promotion du dialogue entre les différentes confessions religieuses. Il permettra de renforcer les liens de fraternité, prévenir les tensions et promouvoir une cohabitation pacifique entre les communautés.

La visite du Ministre Koné a été sanctionnée par une visite courtoisie à l’Ambassade du Mali au Qatar. Il a été reçu par son Excellence Mme Sidibé Dédéou Ousmane et ses collaborateurs.

M MARIKO

Commentaires via Facebook :