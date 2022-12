Le Centre international pour le Conseil et la Formation (CICF), en partenariat avec l’Agence des Énergies renouvelables, a lancé la deuxième édition du forum sur le développement durable. Une journée de démonstration d’équipements solaires a marqué le lancement du forum, c’était ce mardi 20 décembre à l’AER, sur la colline de Badalabougou.

« Au Mali, le bois représente 75% de l’énergie domestique consommée », a indiqué, Souleymane Berthé, Directeur général de l’AER, dans son allocution de bienvenue à la cérémonie de démonstration d’équipements solaires. L’objectif de la recherche, a expliqué le directeur Berthé, est de diminuer la coupe de bois. Pour ce faire, les chercheurs maliens ont travaillé sur les équipements solaires. « Il faut maintenant faire sortir ses équipements des ateliers et laboratoires pour le bonheur des populations », a affirmé le directeur de l’AER.

« De plus en plus, l’espèce humaine est impuissante face aux intempéries et aux maladies qui résistent aux molécules », s’est inquiétée Mme Berthé Minian Bengaly, directrice du CICF. Qui pointe du doigt la pression anthropique sur les ressources naturelles. Pour renverser la tendance, explique Mme Berthé, le forum sur le développement durable a été institué. Il s’agit d’un rendez-vous de réflexion sur les énergies renouvelables. En plus de la journée de démonstration, le forum c’est aussi un panel, ce mercredi, qui porte sur la transition énergétique et les perspectives des Énergies renouvelables.

« Les défis de la transition énergétique pour le Mali ». C’est justement le thème de la deuxième édition du forum sur le développement durable. Le représentant du ministre de l’Energie, Moussa Omotinbé, a salué l’organisation de ce forum. « Les énergies renouvelables sont de véritables moyens d’adaptation aux changements climatiques », a-t-il déclaré dans son discours de lancement.

Les cuiseurs solaires, chauffe-eau solaire, séchoirs solaires, pompes solaires étaient les principaux équipements présentés à l’espace de démonstration de l’AER, au cours de la journée de démonstration.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :