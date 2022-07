L’annulation de la liberté provisoire accordée à la dernière minute et l’absence de preuves contre les prévenues Faty dite Dédé Poulo et Aminata Cissé, filles du Général Ismaël Cissé, incarcérées à Bollé dans l’affaire dite Mali Jolies Den. Père et époux d’Aminata Cissé, Moussa Kondo, dénoncent deux poids deux mesures de la justice en charge de cette affaire.

« Tout le monde dit que le dossier est vide, alors, pourquoi détenir des épouses et mères dont les enfants ont deux, quatre et huit ans ? J’ai foi en la justice de mon pays, mais je suis déçu sur toutes les lignes et par le comportement de certains acteurs », déclare le Général Ismael Cissé, père des sœurs Faty et Aminata, sous mandat de dépôt bientôt deux mois. « Si j’étais le procureur de la république, je les mets en liberté provisoire et poursuivre les instructions », a-t-il indiqué.

Eberlué par la tournure de cette affaire qualifiée pourtant de ‘’banale’’ pour certains, l’époux d’Aminata Cissé, notre confrère Moussa Kondo, jusque-là conseiller spécial du Président de la Transition a dû démissionner. Lui qui avait observé le silence depuis le début de cette affaire, estime que la justice n’avait pas besoin de les garder en prison, alors que la procédure est entachée d’irrégularités et d’absence de preuves.

« Si c’était seulement la justice on allait dormir tranquille, il faut que la justice fasse son travail. On ne s’approprie pas de la justice pour régler ses comptes personnels », a soutenu Moussa Kondo.

Poursuivies pour leur collaboration dans la publication de la page Facebook, ‘’Mali Jolies Den’’, les sœurs Cissé Faty et Aminata sont vraisemblablement les deux têtes de Turcs dans cette affaire dont la même page Facebook continue ses publications comme toujours.

Ousmane Morba

Commentaires via Facebook :