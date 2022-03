L’Union malienne des femmes voilées pour la promotion des valeurs sociétales (Umafev), organise tous les 1er février au Mali, la journée du Hijab appelée (Hijab-Day). Cette année, la journée a été organisée difficilement, à cause du manque de sponsors et d’accompagnement.

Le Mali à l’instar des autres pays du monde célèbre la journée du hijab le 1er février. Pour cette année, par manque de sponsors, selon Fatoumata Barry, la 4ème édition a connu beaucoup de difficultés. Malgré les difficultés, les Femmes voilées du Mali ont célébré l’événement au Carrefour des jeunes la semaine dernière.

Faisant l’historique, Fatoumata Barry, membre de l’Umafev et organisatrice, a expliqué que le 1er février, considéré comme la journée mondiale du voile (Hijab) a été proposée pour la première fois en 2013 aux Etats-Unis d’Amérique. « L’évènement encourage toutes les femmes musulmanes ou non, à porter le voile et l’expérience de vie en tant que femme hijabi. En 2018, il a été pratiqué dans plus de 140 pays, chaque pays célèbre la journée en mettant l’accent sur les thématiques d’actualité, et les problèmes que subissent au quotidien les femmes voilées dans la pratique de leur foi ».

Umafev-PVS célèbre la journée de la Femme Voilée par les activités sociales, religieuses et éducatives depuis 2018. Cette 4ème édition avait pour thème : « voilées unies et engagées ». « Nous avons eu à parler sur des thèmes tels que: la tolérance entre les différentes branches de notre religion, le rôle de la femme musulmane dans le maintien de la paix et la sensibilisation autour du port du Hijab », a cité Mme Barry.

« Les difficultés sont multiples, chaque édition a ses réalités. A cause de la crise économique, nous avons eu du mal à trouver des sponsors et partenaires pour la prise en charge financière de la journée. Notre objectif est de réunir les femmes pour la célébration du Hijab day. L’entrée est libre et les participantes ne payent rien. Nous prenons en charge toutes les dépenses liées à l’organisation de l’événement », a-t-elle indiqué pour manifester leur besoin de sponsoring pour les prochaines éditions.

Koureichy Cissé

