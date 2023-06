La fondation Azalaï, de l’homme d’Affaires malien, Mossadeck Bally, a remis des chèques des organisations humanitaires. La cérémonie de remise a eu lieu, ce mercredi 21 juin, à l’ex-hôtel Salam. Au total, elles sont sept organisations à bénéficier cette année de la générosité de la fondation.

« Aider toutes les bonnes volontés à réaliser les projets à impact social », a indiqué Mossadeck Bally pour justifier l’objectif de sa fondation. Les organisations choisies interviennent dans les domaines de : la santé, l’éducation, et la protection de l’environnement. Aussi, en tant que chef d’entreprise, « tout ce qui est accompagnement des jeunes pour qu’ils puissent entreprendre, ça me tient à cœur », a assuré Mossadeck Bally. Et d’ajouter : « Nous avons un comité de suivi évaluation, le but est de permettre aux organisations qui ont bien géré leur fonds de revenir avec d’autres projets ».

Au nom des bénéficiaires, le président de l’ONG ACA-MALI (Association cœur-Action Mali), Abraham Sidibé, a remercié la fondation Azalaï pour l’appui. « Avec ce don, nos équipes sont à pied d’œuvre en vue de soulager la souffrance d’une quinzaine de ménages vulnérables parmi les déplacés internes vivant dans des conditions difficiles à Bamako et alentours », a expliqué le président de l’ONG ACA-MALI. Selon Abraham Sidibé, son ONG a conçu d’autres projets dans les domaines de la nutrition, de l’emploi jeunes et de l’environnement. Elle est à la recherche de financement pour ces projets.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

