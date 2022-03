Après une première journée d’équipementier, avec l’inauguration d’une boutique des Aigles, Malamine Koné, est entré, ce jeudi 24 mars, dans sa peau de philanthrope. Au cours de sa deuxième journée de visite au Mali, le PDG d’Airness, a offert des dons, d’abord au Palais de la culture de Bamako, puis à l’AMALDEME.

Beaucoup de sourires et des pas de danses pour accueillir l’illustre visiteur du jour. Avec courage et de la détermination, les enfants de l’Association malienne de lutte contre les déficiences mentales chez l’enfant (Amaldeme) ont réussi à obtenir de Malamine Koné quelques pas de danses de takamba. Des sacs de riz et du sucre sont les vivres apportés par le PDG d’Airness aux enfants de ce centre psycho-éducatif à Lafiabougou.

Avant l’Amaldeme, Malamine Koné était au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba. Au cours d’une cérémonie en présence d’Amadou Ouattara, maire de la Commune V du district de Bamako, Malamine Koné a fait des dons alimentaires aux représentants des six communes de Bamako. Des vivres destinés à soulager pour le mois de ramadan des familles dans la précarité, les veuves et les orphelins des militaires morts sur le champ d’honneur.

« Il faut rétablir l’humain au cœur des préoccupations », a assuré l’homme d’affaires prenant la parole au Palais de la culture. Investi dans les œuvres sociales depuis plus de 20 ans, Malamine Koné considère qu’on ne peut pas développer un pays en laissant en marge des populations. 60 tonnes de riz, 600 kg de dattes pour les démunis des six communes. Pour les veuves et orphelins de militaires, les dons étaient composés de 50 sacs de riz 50 kg ; 50 bidons d’huile de 20 litres ; 50 sacs de sucre 25 kg ; 200 kg de dattes.

Premier supporter des aigles, l’équipementier de l’équipe nationale du Mali a aussi offert 3000 tickets d’entrée pour le match Mali-Tunisie à la jeunesse des six communes de Bamako. Ce vendredi, le PDG d’Airness sera au stade du 26-mars pour supporter les Aigles du Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :