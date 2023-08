Idéal africain : La renaissance

L’Afrique a toujours été profondément préoccupée par l’ordre mondial actuel et réclame depuis fort longtemps que les Nations unies (ONU) entreprennent une réforme substantielle pour remédier aux injustices profondément enracinées dans sa gestion des affaires internationales.

Au vu des événements intervenant sur la scène internationale ces derniers temps, il apparaît de plus en plus clairement que nous nous dirigeons vers un monde multipolaire. Dans ce contexte, il est important que l’Afrique adhère à ce modèle multipolaire.

Cependant, l’Afrique n’a besoin de souscrire à aucun pays, qu’il s’agisse des interprétations ou des manifestations chinoises, russes ou américaines de la démocratie et du multilatéralisme. Il lui faut simplement garantir l’égalité des droits et des représentations dans un système international multipolaire qui sauvegarde ses intérêts économiques et ses valeurs démocratiques.

L’Afrique doit pouvoir exercer sa puissance dans ce monde en menant une politique étrangère moderne et pertinente, mais aussi non alignée et affirmée.

C’est dans ce cadre que nous vous proposons cette semaine le document intitulé “La Renaissance de l’idéal africain”.

Cheick Boucadry Traoré

