Le président du Mouvement patriotique pour la justice (MPJ-Faso Yélen), imam Oumarou Diarra, non moins ministre délégué chargé des réfugiés auprès du ministre de la santé et du développement social, a présidé, le samedi 19 mars 2022, au mémorial Modibo Keïta, la cérémonie de validation du bureau de la coordination des femmes de la commune IV dudit mouvement. Ce bureau -qui compte au total 86 membres- est dirigé par Ramata Doumbia.

C’est en langue bamanakan que le ministre Oumarou Diarra, président du MPJ-Faso Yélen, s’est adressé à ses camarades militants venus nombreux à cette occasion qu’il a mise à profit pour prêcher la paix, la cohésion sociale, la citoyenneté etc.

Il a aussi expliqué le but de la création ce mouvement politique qui s’inscrit dans la logique du combat du M5-RFP. « La politique ne veut pas dire mensonge. La politique est l’art de gérer la cité », explique le ministre Diarra.

C’était aussi un lieu opportun pour lui de se prononcer sur les tensions actuelles au sein du M5-RFP. Lesquelles, selon lui, sont dues à certaines incompréhensions des uns et des autres. Et d’ajouter que ceci est généralement naturel au sein des organisations.

« Le M5-RFP doit être protégé », selon lui. Le ministre Oumarou Diarra a alors invité ses camarades militants à soutenir les autorités de Transition en participant pleinement à la vie citoyenne du pays.

« On ne peut pas aimer Dieu et détester son Prophète », a-t-il expliqué. Donc, selon lui, il est impossible de soutenir le président de Transition, colonel Assimi Goïta, et au même moment, se dresser contre son Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Et l’inverse aussi n’est pas possible.

À l’entame de ses propos, Ramata Doumbia, la toute nouvelle présidente de la coordination des femmes de la commune IV, a rappelé que ce mouvement est né du M5-RFP, mouvement contestataire du régime d’Ibrahim Boubacar Keita dont son président faisait partie des principaux responsables.

Son objectif n’est rien que de lutter pour l’autonomisation des femmes de la commune IV avec l’accompagnement de celles-ci. Ramata Doumbia a en outre remercié tous ses camarades militants pour le choix porté sur sa personne.

Mantan Koné

