Rapatriement volontaire des maliens en détresse : 186 de nos compatriotes en provenance de Tunis et Luanda regagnent le pays

Représentant le Premier ministre, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel Sadio Camara, a accueilli, le vendredi 4 mars 2023 vers 18h15mn, à l’Aéroport international président Modibo Keïta de Sénou, 135 de nos compatriotes en provenance de Tunis (Tunisie) parmi lesquels il y a 25 femmes et 13 enfants. Peu de temps avant, à 14h30, ce sont 51 compatriotes en provenance de Luanda, en Angola qui avaient regagné le bercail, accueillis à leur d’avion par la Secrétaire Générale du Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Tangara Nema Guindo.

Le ministre Sadio Camara avait à ses côtés d’autres membres du Gouvernement notamment le Ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Alhamdou Ag Ilyène et certains membres du gouvernement ainsi que des membres du Conseil National de Transition et le Chef de Mission de l’OIM au Mali, Pascal Reyntjens. Ce retour de nos compatriotes a été entièrement pris en charge par le gouvernement à travers le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine.Ce vol de la compagnie SkyMali, dépêché par les autorités pour ramener nos compatriotes, a atterri à 18h15 à l’aéroport International Président Modibo Kéïta.

Depuis quelques jours, les subsahariens sont la cible d’agressions en Tunisie. Les migrants sont victimes de stigmatisation et d’attaques physiques.

Pour sa part, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, après leur avoir souhaité la bienvenue à nos compatriotes, les a assurés de l’accompagnement des plus hautes autorités du pays afin de leur permettre de regagner leurs domiciles.

A sa suite, le Ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine a insisté sur le fait que la liste pour le rapatriement volontaire est ouverte à l’ambassade et tous ceux désireux de revenir peuvent s’y inscrire. Avant de les inviter à embarquer dans les bus pour la Cité d’accueil du Ministère où ils ont reçu un appui qui leur permettra de regagner leurs domiciles. Les 260 personnes s’étaient inscrites parmi lesquelles 135 ont regagné Bamako. Et 51 compatriotes en provenance de Luanda en Angola ont regagné le bercail. Ceux-ci ont été accueillis par la Secrétaire Générale du Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Tangara Nema Guindo. Elle avait à ses côtés les responsables du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur qui ont grandement contribué au retour de ces compatriotes. Ceux-ci sont arrivés à 14h30 avec la compagnie Ethiopian Airlines. Au total 186 compatriotes en détresse ont regagné le pays le 4 Mars 2023.

Boubacar PAÏTAO

