By

La tournée solidaire Ramadan de la Fondation Orange Mali auprès des structures sanitaires s’est poursuivie le jeudi 20 mars 2025 avec un don de plus de 2500 kits alimentaires au personnel de santé, aux patients et à leurs accompagnateurs du Centre de Santé de Référence (CSREF) de Quartier Mali sis en commune V du district de Bamako.

La délégation d’Orange, conduite par la directrice de la fondation, Djénéba Diallo, accompagnée de ses collègues des autres départements de l’entreprise, a été chaleureusement accueillie par l’administration de l’hôpital et les bénéficiaires. Au nom de l’hôpital, le surveillant général du CSREF, Djibril Traoré, a exprimé sa profonde gratitude pour ce geste. Il a indiqué que ce don n’était pas une première pour la Fondation, qui a déjà doté l’hôpital d’un service d’urgence et continue de leur apporter son assistance de manière régulière, comme en témoigne cette nouvelle remise de repas chauds. « Nous souhaitons que cette fondation puisse rester longtemps aux côtés des populations et des structures hospitalières pour les soulager » a-t-il déclaré, témoignant de l’engagement social d’Orange au Mali.

À travers cette action, la Fondation Orange Mali réitère son souhait d’accompagner la population en apportant sa contribution à la rupture collective du jeûne, tant dans les carrefours de la ville qu’au sein des structures sanitaires. Pour Habibatou Adrienne Keita, directrice marketing d’Orange Mali, ces différentes actions relèvent du mécénat de l’entreprise, engagée dans la solidarité et le partage, qu’ elle manifeste dans divers domaines : santé, éducation et même physique, comme en témoigne leur forte mobilisation. Mohamed Coulibaly, de l’Association des voix des jeunes du Mali, a témoigné de la générosité de la fondation, qu’elle accompagne dans ses différentes actions de distribution de plus de 2000 kits à travers la ville, chaque jeudi, avec des dons allant de 2000 à 5000 kits tout au long du mois. Safiatou Koné, accompagnatrice de malade, a salué ce geste, qui, selon ses dires, vient les réconforter.

Les donations de la Fondation Orange Mali vont se poursuivre durant tout ce mois pour soutenir les fidèles et promouvoir l’esprit de solidarité, de partage et d’entre-aide.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :