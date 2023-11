«Jeux où de l’argent et tout autre objet ou action de valeur sont misés sur le résultat et où, selon le point de vue d’au moins un des participants, ce résultat est basé en totalité ou en partie sur le hasard» ! Ainsi se définissent les Jeux de hasard et d’argent (JHA). Même s’il est de notoriété publique qu’ils peuvent causer des préjudices dans la vie d’une personne, de ses proches ou de sa communauté, ces jeux (loterie, Tombola, Pari Foot, jeu de carte) attirent ces dernières beaucoup de Maliens voire d’Africains.

Les jeux de hasard attirent de plus en plus beaucoup de Maliens, conjoncture économique (et son lot de chômage) oblige. Malheureusement de plus en plus d’adolescents et de jeux y trouvent un moyen de joindre les deux bouts et deviennent rapidement des accros. Ces jeux (loterie, Tombola, Pari Foot, jeu de carte) sont partiellement ou totalement soumis à la chance des candidats qui misent de l’argent dans l’espoir de gagner le double, le triple…de leur mise.

En dehors de l’appât du gain, la recherche de plaisir stimule la plupart des joueurs au début. Peu à peu pourtant, les motivations changent. Le jeu pour le plaisir devient celui devant aider à échapper au déplaisir d’une situation personnelle de plus en plus insupportable (dettes, conflits, honte, angoisses ou dépressions). Même si les gains réalisés permettent souvent aux plus chanceux de réaliser leurs rêves et de concrétiser des projets et, à la limite de joindre les deux bouts, les conséquences d’une addiction ne sont pas non plus négligeables. «Si le jeu domine votre vie et qu’il y occupe une place importante, il se peut que vous en subissez des impacts très sérieux entraînant des conséquences graves sur les plans économique et familial ainsi que sur votre santé. Les conséquences du jeu excessif ne sont pas banales», conseille un sociologue.

«Les pratiques de jeux de hasard et d’argent sont considérées comme préjudiciables lorsqu’elles entraînent des conséquences négatives dans la vie de l’individu, de ses proches ou de sa communauté», avertit un psychanalyste. Et d’ajouter, «ces conséquences négatives sont le résultat direct ou indirect des pertes en ressources essentielles au bien-être, à la qualité de vie, à la santé et au fonctionnement social des individus. Elles peuvent par exemple se traduire par de la négligence familiale, professionnelle ou scolaire, de la détresse psychologique, des conflits, des difficultés financières et, plus largement, en appauvrissement et en problèmes sociaux pour les communautés».

Selon des psychologues et d’autres psychiatres, le joueur excessif est exposé à la dépression, l’anxiété, la culpabilité, la colère, la solitude, isolement, déception, perte d’estime de soi voire avoir des idées suicidaires. Certaines études scientifiques avancent même que le jeu excessif peut également déclencher dans l’organisme des modifications biochimiques qui influent sur l’état psychique contribuant au développement d’une dépendance. «Les mécanismes de développement d’un comportement de jeu additif sont similaires à ceux induits par la consommation de substances psycho-actives», nous confie un psychiatre.

Les JHA ont de nombreux impacts négatifs sur un individu. A commencer par affecter sa santé mentale. Ainsi, le joueur accro peut vivre les états de dépression, d’anxiété, de culpabilité… La dépendance affecte également la santé physique amenant le joueur excessif à ressentir différents malaises, souvent liés au stress. Il peut ainsi souffrir d’insomnie, de problèmes de digestion, de maux de tête, de douleurs au dos et dans le cou. Et selon certaines études, quand le jeu persiste, «la consommation de tabac, d’alcool et de drogues peut devenir une soupape pour le joueur, quand la pression monte. Ces abus peuvent prendre de l’importance à mesure que le temps de jeu augmente».

Sans compter les problèmes sociaux liés aux comportements problématiques du joueur invétéré qui devient aisément un menteur, un manipulateur… tout en développant une violence verbale, émotionnelle et physique. Ce qui, à la longue, ne peut qu’entraîner une rupture des contacts sociaux. Ironie du sort, le joueur accro aux JHA n’est pas à l’abri des difficultés financières. Il peut ainsi fréquemment faire face à une perte de revenu, un endettement accru et à une incapacité à payer les comptes. De causes à effets, il s’expose alors à des ennuis judiciaires car l’addiction peut le pousser au vol, à la fraude, à la contrefaçon…

On ne saurait non plus négliger l’impact de l’addiction à ces jeux sur la vie scolaire et professionnelle. Celui-ci se traduit par l’absentéisme, la perte de productivité… Si pour Jean-Claude Killy (skieur alpin, coureur automobile et dirigeant français) «pour gagner, il faut risquer de perdre», aucun appât du gain facile ne peut justifier qu’on sacrifie ses valeurs ou son âme !

