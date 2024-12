Journée des droits de l’Homme : Un pilier de la politique étrangère américaine

A l’occasion de la Journée des droits de l’Homme, le secrétaire d’Etat américain, Antony J. Blinken, a rappelé que les Etats-Unis ont été fondés sur l’idée que toutes les personnes sont créées égales et détiennent certains droits inaliénables. “Au cours des siècles qui se sont écoulés, la promotion des droits de

l’Homme et des libertés fondamentales est devenue un pilier de la politique étrangère américaine, dans laquelle nous réaffirmons que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits”, dira-t-il.

A en croire M. Blinken, partout dans le monde, des gouvernements répressifs continuent de violer les droits de l’Homme et les libertés fondamentales, souvent sous le faux prétexte de la sécurité. En réalité, ajoutera-t-il, la sécurité nationale exige que les droits de l’Homme soient protégés et promus, et non abrogés. Les Etats-Unis se tiennent aux côtés des défenseurs des droits de l’Homme aux quatre coins du monde qui luttent contre la répression et prônent le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, souvent au péril de leur vie et de celle de leurs proches. “Ces défenseurs ont démontré à maintes reprises leur force, leur courage et leur leadership, et ils méritent notre soutien le plus ferme et continu”, a-t-il soutenu.

Blinken a dit reconnaitre qu’il reste encore beaucoup à faire, “mais nous restons attachés aux droits consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’Homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies, il y a 76 ans. Nous devons continuer à œuvrer pour un monde dans lequel toutes les nations respectent ces principes et affirment que les droits de l’Homme appartiennent à tous, partout dans le monde”.

Ibrahima Ndiaye

