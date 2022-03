Le Mali, à l’instar des autres pays du monde, célèbre ce mardi 8 Mars la Journée Internationale des droits de la Femme (FIF). Si «L’égalité des sexes aujourd’hui pour un avenir durable» est le thème de la célébration à l’échelle mondiale, le Mali a retenu : «Rôle et place de la femme dans la refondation du Mali» !

Au Comité National Olympique et Sportif du Mali (CNOSM), nous saisissons l’opportunité pour rendre un vibrant hommage aux héroïnes qui ont choisi les arènes sportives pour apporter leur pierre à cette refondation, à la construction de «Mali Kura» : des battantes, stars et talents en herbe défendent avec une farouche détermination les couleurs Mali dans les rencontres sportives et concours olympiques ; à travers notamment le basket-ball, l’athlétisme, les arts martiaux… l’image du Mali est rehaussée.

Au Comité olympique, nous avons toujours fait de la promotion du sport féminin une priorité absolue. La commission permanente «Femmes et sport» a multiplié les initiatives de développement des disciplines féminines et d’épanouissement des sportives. Ainsi les «Journées du parcours des Nyeleni» promeuvent la pratique sportive et le leadership chez les femmes.

Au CNOSM, nous sommes conscients que, malgré nos efforts, beaucoup reste à faire pour promouvoir le sport féminin. Avec notre Commission permanente «Femmes et sport» nous allons approfondir la réflexion pour un meilleur ancrage de l’esprit «Sport-Genre-Mixité» et trouver les moyens de motiver les filles, les adolescentes et les jeunes femmes à pratiquer au moins un sport, ne serait-ce que pour leur bien-être.

Bonne fête du 8 Mars aux Femmes du Mali, d’Afrique et du monde.

Bonne fête à nos Nyeleni (amazones).

Habib SISSOKO

Président du CNOSM

Officier de l’Ordre national

Commentaires via Facebook :