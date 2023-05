La 15ème édition de la journée Nationale des Communes du Mali (JNCM) s’est déroulée du 11 au 13 mai 2023 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). Le thème central de cette édition est : « Décentralisation et Réforme de l’Etat ». L’ouverture des travaux était présidée par le Premier ministre de la Transition, Chef du gouvernement Dr Choguel Kokalla Maïga, en présence du ministre d’Etat, de la Décentralisation et l’Administration territoriale, colonel Abdoulaye Maïga. Cette importante cérémonie a également enregistré la présence du président de l’Association des Municipalités du Mali (AMM), l’élu Yacouba Traoré, du représentant des Partenaires Techniques et Financiers et de nombreux invités.

Le président de l’AMM a d’abord indiqué que la JNCM est l’occasion de célébrer la décentralisation et le développement local. Selon Yacouba Traoré, c’est aussi un excellent cadre d’échanges et de réflexions sur l’ensemble des préoccupations des acteurs de la décentralisation en termes d’acquis, de défis, de perspectives et de renforcement de gouvernance locale. Ajoutant que la rencontre se tient à un moment décisif de la vie de la nation malienne marquée par d’importantes réformes institutionnelle, politique et administrative. Rappelant à titre d’illustration que la réforme administrative la plus récente s’est soldée par le vote au Conseil National de Transition (CNT) le code des collectivités, et les lois de création des circonscriptions administratives et collectivités territoriales. Il précisera qu’au terme de cette importante réforme, notre pays compte 19 régions, 156 cercles, 815 communes et le District de Bamako caractérisé par un seul niveau de collectivité territoriale composé de 7 arrondissements. Il a souligné que le Mali disposera de deux niveaux de collectivités territoriales, la région et la commune, avec la suppression de la collectivité cercle. Ajoutant que si l’objectif général est de rapprocher d’avantage l’administration des administrés et de contribuer à l’amélioration de l’offre de services rendus aux populations, ces réformes, poursuit-il, ne seront pas sans impacts sur les élus et les collectivités territoriales elles-mêmes. Il a saisi l’occasion pour adresser ces remerciements au Président Assimi Goïta pour la prorogation des mandats des conseillers communaux par la loi n0 2023-043 du 23 novembre 2022. « Je voudrais du haut de cette tribune saisir cette solennelle occasion pour lancer un cri de cœur aux autorités de notre pays pour la poursuite sans lassitude de ce bel exemple de légitimité démocratique afin qu’un élu passe le témoin à un autre élu à la faveur d’élections libres et transparentes, et non le contraire », à déclarer l’élu Yacouba Traoré.

Quant au représentant des PTF, il a rendu un vibrant hommage aux vaillants élus qui selon lui, qui chaque jour s’investissent courageusement à délivrer des services vitaux aux populations qui sont éprouvées par les crises et assumées de grandes risques et en restant à leur côté. Il a ajouté que cette résilience a permis à l’Etat local de tenir et à l’Etat national d’engager les processus de refondation des institutions de façon inclusive et participative. Soulignant que parmi les chantiers, la grande réforme territoriale avec la création de nouvelles collectivités territoriales reparties à deux niveaux communes et régions et 19 régions et 819 communes.

Pour sa part, le ministre de la Décentralisation a confié que la JNMC est incontestablement un grand espace où les élus de notre pays, tout comme leurs partenaires sont conviés à partager leur savoir-faire, leurs expériences et leurs visions de la dynamique de la décentralisation. Pour le colonel Abdoulaye Maïga, elle constitue en outre un cadre idéal d’échanges, de dialogue entre le Chef de l’Etat et les responsables des exécutifs communaux et régionaux. Il a noté que le thème de cette édition est singulièrement important en raison de sa pertinence et la pace des élus locaux dans la gouvernance locale. « En vue d’impulser le processus de transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales, le gouvernement s’est engagé à transférer aux collectivités territoriales 30% des recettes budgétaires. », a fait savoir le ministre Maiga. Avant d’ajouter que le transfert financier est actuellement de l’ordre de 26,4%, ce qui dépasse de loin le taux de transfert de 15% fixé par l’UEMOA.

Quant au Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïgaa a déclaré que la JNCM n’est pas une messe banale. Pour lui, le développement d’un pays commence par le développement des communes. Il a ajouté que les 819 communes du pays sont le socle où doit débuter les grands chantiers du progrès par le transfert des compétences dans plusieurs domaines. L’une des visions du Président de la Transition le colonel Assimi Goïta est de donner aux populations loin des villes le bien-être social. « Les vrais acteurs du développement d’un pays doivent être les chefs de municipalités et cela à travers les transferts des compétences. » a-t-il conclu.

Alou Badra DOUMBIA

