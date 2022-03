Après la tenue de plusieurs audiences publiques et espaces, qui ont permis aux victimes de faire des témoignages, au total 25 000 d’entre elles seront bientôt indemnisées. Cette information a été donnée au cours d’une conférence de presse par le président de la CVJR (Commission vérité justice et réconciliation), Ousmane Oumarou Sidibé, le jeudi 3 mars 2022, au siège de ladite commission.

Après une série de démarches, la Commission vérité justice et réconciliation (CVJR) a fait des consultations auprès des victimes et certains acteurs en matière de réparation. Ces actions ont abouti à l’élaboration d’un document de politique nationale de réparation dont « la mise en œuvre permettra de mettre les victimes dans leurs droits », explique le président de la CVJR, Ousmane Oumarou Sidibé.

Pour lui, le gouvernement, à travers un conseil des ministres, a déjà approuvé la politique nationale de réparation en faveur des victimes des crises au Mali depuis 1960 et son plan d’action 2021-2025 par le décret 2021-0591 du 10 septembre 2021. Ce décret doit ensuite faire l’objet de débat et d’adoption au sein du Conseil national de transition (CNT), organe législatif de la Transition.

Dans son exposé, le président de la CVJR a fait savoir que cette politique de réparation concerne 25 000 victimes à travers le Mali. Elle sera assurée à travers une combinaison de différentes mesures notamment pécuniaire, non-pécuniaire, matérielle et symbolique, individuelle et collective. Une précision de taille : « Les victimes des crises ayant bénéficié de réparation particulière à travers des accords particuliers et dont les droits sont atteints ne figurent pas dans cette liste », révèle-t-il.

Aussi, une agence nationale de gestion de réparation, qui n’a aucune accointance avec la Commission Vérité Justice et Réconciliation (CVJR), prendra le relais. Selon le conférencier, conformément à ses missions, la CVJR a aussi élaboré le projet de loi portant création de l’agence nationale de réparation en faveur des victimes depuis 1960 et son décret d’application.

« Il y aura un transfert de compétences (documents). Cette structure succèdera à la CVJR, ce qui mettra un terme à notre mandat » a-t-il souligné.

Ayant pour thème « La politique de réparation en faveur des victimes des crises maliennes », cette rencontre avec les hommes de médias a permis au président Ousmane Oumarou Sidibé de rappeler que l’objectif principal de la politique nationale de réparation est de contribuer à la construction d’un Mali juste, pacifique, uni et réconcilié, à travers la restauration de la dignité des victimes ». Et cela, en prenant en compte, une réparation adéquate des préjudices causés aux victimes, tout en accordant une attention particulière aux femmes, enfants et aux autres personnes en situation précaire.

Mantan Koné

