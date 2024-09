Affaire de l’avion présidentiel et des équipements militaires : Le jugement de Bouaré Fily Sissoko attendu lors de la session spéciale sur les crimes économiques en cours

Bouaré Fily Sissoko, ancienne ministre de l’Économie et des Finances, se trouve au cœur d’un des plus grands scandales financiers de l’histoire récente du Mali. Elle sera jugée, selon des sources judiciaires, dans le cadre de la session spéciale sur les crimes économiques et financiers en cours, notamment en lien avec l’achat controversé de l’avion présidentiel et des équipements militaires. Ce procès, tant attendu, pourrait enfin mettre un terme à une longue période d’incertitude pour l’ex-ministre, qui n’a cessé de clamer son innocence.

Une détention qui s’éternise

Depuis le 26 août 2021, cela fait plus de trois ans que Mme Bouaré Fily Sissoko est détenue à la prison de Bollé, sur ordre du procureur général près la Cour suprême du Mali. Inculpée dans l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel et des équipements militaires, elle est accusée de surfacturation et son co-accusé, l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, décédé en prison. Malgré plusieurs présentations devant les juges de la chambre d’accusation et le procureur général, aucun procès n’a encore eu lieu, ce qui prolonge l’attente de Bouaré Fily Sissoko. À l’inverse de Mamadou Camara, autre figure impliquée dans cette affaire qui a payé une caution de 500 millions de FCFA pour obtenir une liberté provisoire, Mme Sissoko refuse catégoriquement de verser une caution. Elle exige un jugement et continue de clamer son innocence, insistant sur le fait que seule une décision de justice pourra laver son honneur.

L’origine du scandale

Les faits remontent à 2014, alors que Bouaré Fily Sissoko était ministre de l’Économie et des Finances et que feu Soumeylou Boubeye Maïga occupait le poste de ministre de la Défense. Sous la présidence de feu Ibrahim Boubacar Keita, le gouvernement malien avait procédé à l’achat d’un avion présidentiel pour près de 20 milliards de FCFA, ainsi qu’à la signature de contrats d’équipements militaires pour plusieurs dizaines de milliards. Ces transactions ont rapidement attiré l’attention en raison des irrégularités financières présumées, soulevant des soupçons de détournement de fonds. Les enquêtes menées par les autorités ont révélé des irrégularités à hauteur de 28,5 milliards de FCFA pour l’avion présidentiel, et de 69 milliards de FCFA pour les équipements militaires. Ces sommes faramineuses ont contribué à alimenter la controverse, et l’affaire a rapidement pris une dimension nationale.

L’appel de Bouaré Fily Sissoko à un jugement

Dans une lettre ouverte adressée au président de la Transition, Assimi Goïta, Bouaré Fily Sissoko a de nouveau exprimé son souhait de voir son procès se tenir le plus rapidement possible. À 69 ans, souffrant de problèmes de santé, elle espère que ce procès lui permettra de rétablir la vérité et de laver son honneur, pour elle-même et pour sa famille. Elle souligne que tous les éléments nécessaires à l’ouverture d’un procès sont déjà disponibles, y compris les rapports d’audit de la Cour suprême et du Bureau du vérificateur général, ainsi que les procès-verbaux d’enquêtes préliminaires.

Un procès aux enjeux majeurs

Cette affaire, qui cristallise les tensions autour de la gestion des fonds publics au Mali, sera un test crucial pour la justice malienne. Le verdict attendu pourrait avoir des répercussions importantes, non seulement pour Bouaré Fily Sissoko, mais aussi pour la crédibilité des institutions judiciaires du pays. Si l’ex-ministre parvient à prouver son innocence, cela pourrait porter un coup dur aux accusations portées contre elle depuis presqu’une décennie. En attendant, le dossier est inscrit à l’ordre du jour de la session spéciale en cours, et Bouaré Fily Sissoko se dit prête à se défendre devant la justice, espérant tourner définitivement la page de cette affaire qui a marqué sa carrière politique et entaché sa réputation.

Madiassa Kaba Diakité

Commentaires via Facebook :