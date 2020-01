Annoncé pour se tenir le 13 janvier prochain, le procès du capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo et Coaccusés dans l’assassinat des 21 bérets rouges est reporté pour la prochaine session de la Cour d’assises de Bamako. L’information a été annoncée dans la soirée d’hier par le ministre porte-parole du gouvernement, Yaya Sangaré, sur son compte Tweeter. Ce dernier évoque des raisons de l’ordre public. « En raison des contraintes majeures liées à la préservation de l’ordre public et de la cohésion sociale au sein des forces armées mobilisées pour la défense de la patrie, le procès Amadou Aya Sanogo, prévu pour ce 13 janvier, est reporté à une prochaine session de la Cour d’Assises de Bamako », dit-il.

Le meneur du coup d’Etat militaire de mars 2012 et 17 autres prévenus dans cette affaire dite des bérets rouges ont été comparus pour la première, le 30 novembre 2016, lors d’une premier Cour d’assises spécial en transport à Sikasso contre. Ces militaires avaient été inculpés pour « complicité d’assassinat, assassinats, enlèvements et séquestration ». Des irrégularités soulevées par rapport à la qualité de l’expertise réalisée sur le corps des 21 bérets rouges lors de cette session de 2016 par la défense avaient occasionné un report du dit procès.

Pour rappel, entre le 30 avril et le 1er mai 2012, 21 militaires bérets rouges du régiment des commandos parachutistes disparaissent après avoir été soupçonnés d’avoir participé à un contre-coup d’Etat contre Amadou Sanogo. Plus tard, leurs corps ont été retrouvés dans une fosse commune à Diago près de Bamako. Dans cette affaire, Amadou Aya Sanogo et 17 co-accusés sont arrêtés et inculpés pour « complicité d’assassinat, assassinats, enlèvements et séquestration ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

