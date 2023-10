Assemblée générale de la section syndicale de la justice : Le renouvellement du bureau passe à l’unanimité !

« Un syndicat ne peut être considéré comme un adversaire pour le gouvernement, il est à juste titre un collaborateur fiable et cela ne doit être perçu ainsi», a martelé Dramane Traoré, représentant du ministre de la Justice, à l’occasion de l’Assemblée générale ordinaire de la section syndicale de la justice tenue dans la salle de réunion du ministère de la justice le 21 septembre 2023. Avec comme ordre du jour le renouvellement du bureau, l’Assemblée générale s’est également tenue sous le regard de Mamary Bagayoko, secrétaire général adjoint du SYNTAP, du lieutenant Daouda Konaté, secrétaire général du syndicat des surveillants de prison, et de Issa Sékou Sidibé, secrétaire général sortant de la section syndicale de la justice. Après une entrée en matière par une minute de silence pour les victimes de la série d’attaques terroristes survenues récemment au nord du pays, Mamary Bagayoko s’est réjoui de sa présence au renouvellement du bureau censé donner du tonus et plus de visibilité au syndicat. Toutes choses qui permettront une meilleure audience aux revendications, a-t-il indiqué. Une perception approuvée par le lieutenant Daouda Konaté, lequel a attiré les attentions sur l’impérieuse nécessité pour les syndicalistes de connaître en profondeur les textes et de mieux se les approprier. Après ces deux allocutions, c’était au tour du secrétaire général sortant, Issa Sékou Sidibé, de faire étalage du bilan de son bureau dont on retient de nombreuses actions menées dans le cadre de la défense des droits des travailleurs en plus de la régularité des différentes instances, des réunions d’information et de sensibilisation, ainsi que des mouvements de grève déclenchés ayant abouti à la signature des protocoles d’accord avec le gouvernement : l’octroi de l’indemnité de participation à la judicature, la création d’une direction des ressources humaines du secteur de la justice, l’érection de la DNAPES en direction générale de service pénitentiaire d’insertion et de probation, l’application correcte du cadre organique de la DNAPES. Des revendications qui connaissent des avancées notoires à tous points de vue auront plaidé pour la reconduction acclamée et plébiscitée du bureau sortant avec quelques remaniements imputables à l’arrivée de nouvelles têtes. L’Assemblée s’est conclue par un appel du Directeur adjoint de Bollé Mineur, Ibrahim Sory Sacko, qui a exhorté le nouveau bureau à la consolidation des acquis et à la symbiose pour le rayonnement du syndicat.

Seydou Diakité

