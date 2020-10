Attaques de l’hôtel Radisson Blu et le Restaurant-Bar « La Terrasse » : Les auteurs condamnés à la peine de mort

Poursuivis pour « attentats » des hôtels Radisson Blu et du Restaurant-Bar « La Terrasse » à Bamako en 2015, les djihadistes (comme ils se qualifient ainsi), le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » et son complice Sadou Chaka dit « Oussama » ont été condamnés, le mercredi dernier par la cour d’assises de Bamako, à la peine de mort et au paiement de 10 millions de francs CFA d’amende chacun. A la barre, le cerveau des attaques, Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » a fait d’énormes révélations sur leur source de financement pour l’achat des armes, leurs cibles dans les deux attaques …

En 2015, l’hôtel Radisson Blu, l’un des hôtels les plus fréquentés de la capitale malienne, et le restaurant-Bar « La terrasse » ont été visés par des attaques terroristes. La première attaque a coûté la vie à une vingtaine de personnes contre 5 pour la deuxième. Arrêtés pour être auteurs de ces deux attaques, deux terroristes, le Mauritanien Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » et son complice Sadou Chaka dit « Oussama ont été jugés et condamnés à la peine de mort, le mercredi dernier.

Fawaz et son complice reconnaissent les faits qui leur sont reprochés

Comme on pouvait s’y attendre, le procès s’est tenu sous une haute sécurité avec plusieurs filtres de contrôle. A la barre, le djihadiste de nationalité mauritanienne, Fawaz Ould Ahmed alias « Ibrahim 10 » incriminé pour plusieurs chefs d’accusation se rapportant au terrorisme, a reconnu les faits à lui reprochés. Mais il a avoué avoir agi pour venger les caricatures faites par Charlie Hebdo à l’encontre du prophète Mohamed(PSL).

« Nous sommes des djihadistes et non des terroristes, nous faisons le djihâd. Cela fait partie de notre religion », a-t-il déclaré avant de s’en prendre à la France pour les torts causés à la religion musulmane. « Ibrahim 10 » dit avoir agi sous l’ordre de son chef Ben Moctar dont il se réclame être le lieutenant. « C’est Ben Moctar qui nous a donné le feu vert pour venger notre prophète », affirme -t -il.

Le radical djihadiste est revenu, à la barre sur les deux attaques : « Pour le restaurant « La terrasse », j’ai pris mon AK-47 après avoir compté 15 occidentaux, j’ai tiré sur eux parce qu’ils ont insulté notre prophète », a-t-il révélé. Aussi, a-t-il expliqué comment il a organisé l’attaque de l’hôtel Radisson Blu : « pour le cas de l’hôtel Radisson, nous étions dans une guerre contre la France et ses alliés. Après les deux précédents cas, il fallait frapper fort. C’est là que j’ai cherché en ligne et j’ai vu que cet hôtel était le numéro 1 au Mali. J’ai aussi lu que des agents de la MINUSMA logeaient là-bas ».

Radical qu’il est, le djihadiste Fawaz a affirmé n’avoir pas regretté ses actes criminels. « Quand j’ai tiré sur des gens, cela ne m’a rien fait ; c’est le djihad. C’est pourquoi je ne regrette pas les faits », a-t-il laissé entendre avant de s’attaquer à ceux qui ont soutenu Charlie Hebdo en 2015 : « Ils étaient sortis pour dire ‘’je suis Charlie, je suis Charlie…mais moi, je ne suis pas Charlie. J’ai tiré parce qu’ils sont des mécréants, des Cafres ».

A la barre, Sadou Chaka dit « Oussama » qui est accusé de complicité des faits et qui acheminait les armes à Bamako, a confirmé tous les propos de son chef Ibrahim 10. Il a avoué avoir collaboré avec Fawaz. «On me demande d’aller déposer ou d’accompagner des gens, j’exécute et c’est tout », a-t-il dit.

L’argent des rançons utilisé pour l’achat des armes !

Interrogé par le juge, le djihadiste mauritanien a dévoilé leur source de financement pour l’achat des armes. «Comment vous achetez les armes ? », demande le juge à Ibrahim 10. Sa réponse a été on ne peut plus claire: « Avec l’argent des rançons des personnes prises en otages ».

Selon lui, à chaque attaque, ce sont des milliers d’euros qui sont financés. « Depuis 2007, je suis avec les djihadistes, Ben Moctar planifiait toutes les attaques. L’attaque de Radisson a été financée à 10 000 euros. J’ai dépensé 2000 euros et j’ai versé le reste au groupe », a-t-il dévoilé.

Les deux djihadistes condamnés à la peine de mort et au paiement de 10 millions de francs CFA d’amende chacun

Après avoir écouté les accusés à la barre, le ministère public a, dans son réquisitoire, requis la peine de mort contre eux . « Ils doivent être fusillés », a-t-il ajouté. Face aux culpabilités établies de leurs clients, les avocats de la défense ont plaidé pour un allègement de peine tout en demandant des circonstances atténuantes.

Après six heures de débats contradictoires, le verdict est finalement tombé : la Cour a suivi le parquet dans sa réquisition en condamnant les accusés à la peine capitale de mort et au paiement de 10 millions de francs CFA d’amende chacun. Quant au troisième prévenu Abdoulbaki Abdramane Maiga alias « Abou Mahamdoune » absent au procès, il a été jugé par contumace à la même peine.

Il est important de rappeler que le Mauritanien Fawaz était accusé d’avoir perpétré des attentats contre le restaurant « La Terrasse » de Bamako en mars 2015, tuant 5 personnes dont un Français, un Belge et trois Maliens et aussi de celui de l’hôtel Radisson le 20 novembre 2015 faisant une vingtaine de morts dont 14 étrangers. S’y ajoutent l’attentat contre l’hôtel Byblos à Sévaré qui avait fait 13 morts en août de la même année , celui de l’hôtel Nord-sud de Bamako en mars 2016 qui n’avait pas fait de mort. Et ceux-ci avaient été commis avec le soutien logistique de Sadou Chaka et de Abdoulbaki Abdramane Maiga.

Boureima Guindo

