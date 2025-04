Sous le leadership du ministre de la Justice et des droits de l’homme, Mamoudou Kassogué, la Direction des Finances et du Matériel assure dans la transparence une gestion respectueuse des principes budgétaires et de bonne gouvernance.

Après avoir lancé un message fort en reversant, au Trésor public malien, près de 265 millions de nos francs (264 800 575 F CFA) en 2023, le Directeur des Finances et du Matériel du ministère de la Justice, Moussa Kissima Traoré, continue de marquer les esprits par sa gestion rigoureuse et transparente des ressources publiques. Une gestion exemplaire qui devrait faire tache d’huile dans l’administration publique malienne. En attestent les résultats probants révélés par les rapports d’activités 2024 des services centraux et assimilés et des juridictions du ministère de la Justice et des droits de l’Homme. Incontournable dans l’organisation et le fonctionnement de tout ministère, la Direction des Finances et du Matériel du département de Kassougué est un acteur majeur des reformes en cours pour le renouveau de la justice malienne.

Ainsi dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail du personnel, des milliers de matériels et mobiliers de bureau (20 987) ont été acquis dans le strict respect des procédures de passation des marchés publics. Une discipline bien appréciée en matière de bonne gouvernance.

Encore que ce n’est pas sa première fois de monter sur le podium de l’orthodoxie ! En effet, pour la deuxième année consécutive, Moussa Kissima Traoré et son équipe voient leur rigueur professionnelle reconnue par les autorités. Après avoir reversé 264 800 575 F CFA au Trésor public en 2023, un acte inédit dans l’histoire administrative du Mali, son staff a réussi l’exploit d’assurer une exécution optimale des crédits alloués et une transparence soutenable dans la gestion financière et matérielle du département.

Réalisation d’infrastructures modernes

Le Secrétaire général, Dr Boubacar Sidiki Diarrah, a tenu à exprimer son entière satisfaction quant aux avancées enregistrées par l’administration du département dont il est le chef. Car les chiffres parlent d’eux-mêmes. Pour concrétiser la politique de doter en moyens logistiques, les services relevant du département sur l’ensemble du territoire national, 2344 équipements ont été attribués aux services centraux et juridictions de Bamako et 643 aux structures de l’intérieur.

La gestion efficace des finances publiques permet de se donner les moyens de ses ambitions. À cet effet, a été rendue possible la réalisation d’infrastructures modernes telles que la Maison de la Justice de Mopti, dont les travaux ont atteint un taux d’exécution de 75,92 %, ou encore la Maison des Avocats, inaugurée en décembre 2024 par le Président de la Transition, Général d’Armée Assimi Goïta. Cet édifice, d’un coût d’environ un milliard F CFA, offre aujourd’hui aux avocats un cadre de travail commode et digne de la profession.

Le ministre Mamoudou Kassogué l’a souligné dans son discours. « La quête d’une justice moderne, accessible et efficace repose sur la disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières de qualité ». Ainsi, la DFM du ministère de la Justice s’affirme comme une pièce importante du dynamique dispositif mis en place à cette fin. À savoir, donner le modèle de gestion publique pragmatique et efficiente, encadrer ses actions par la cohérence et le respect des principes budgétaires et de bonne gouvernance.

OTangara

