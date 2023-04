Enlèvement du greffier en chef de la justice de paix à compétence étendue de Diré : Le SYLIMA accuse le gouvernement !

Suite à l’enlèvement, à Diré, le samedi 15 avril 2023, par des hommes armés non identifiés, de Maître Ballan Sidibé, Greffier en chef de la Justice de Paix à Compétence Étendue dudit cercle, le Syndicat Libre de la Magistrature, est monté au créneau pour fustiger la passivité du gouvernement.

Dans un communiqué en date du lundi 17 avril 2023, le SYLIMA a déploré une certaine insouciance de l’exécutif de notre pays vis-à-vis du judiciaire.

“Le Syndicat Libre de la Magistrature a appris avec consternation, le samedi 15 avril 2023, l’enlèvement à Diré de Maitre Ballan Sidibé, Greffier en chef de la Justice de Paix à Compétence Étendue dudit cercle, par des hommes armés non identifiés. En cette circonstance particulièrement éprouvante, le SYLIMA exprime sa compassion au collaborateur injustement privé de sa liberté et rassure les proches et parents de l’intéressé ainsi que l’ensemble des Greffiers et Secrétaires de Greffes et Parquets du Mali de sa fraternelle solidarité”, peut-on lire dans ce communiqué selon lequel le SYLIMA regrette profondément l’attitude du Gouvernement malien qui ne se soucie de la sécurisation des juridictions ainsi que des personnels judiciaires que lorsqu’il y a péril au sein du sanctuaire judiciaire.

“Il en appelle au respect de la parole donnée par l’Etat du Mali qu’il engage, par ailleurs, à tout mettre en œuvre pour ramener cet otage de trop à sa famille d’autant que cet incident malheureux est survenu pendant que le Greffier en chef était en mission régulière de la puissance publique dans une zone à fort risque”, a ajouté le communiqué signé du président du SYLIMA.

La même expression d’humeur dit espérer retrouver Maître Ballan Sidibé sain, sauf et surtout dans les meilleurs délais. “Le SYLIMA condamne fermement la violence sous quelque forme que ce soit, et réaffirme sa solidarité au Syndicat National des Greffiers et Secrétaires de Greffes et Parquets du Mali (SYNAG), son fidèle et traditionnel partenaire”, a conclu le communiqué.

Edjona SEGBEDJI

