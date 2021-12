L’ancien Premier ministre du Président ATT, non moins président du parti FARE An Ka Wuli, Modibo Sidibé, a porté plainte pour diffamation contre la page Facebook “Mali kanu” au Tribunal de grande instance de la commune IV.

Le président de FARE An Ka Wuli s’est indigné des mensonges tenus à son égard par cette page du 22 Novembre dernier qui fait le tour des réseaux sociaux. Selon l’ancien Premier ministre, ces allégations portent atteinte à son honneur et à sa personne.

Cette vidéo fait état d’une prétendue réunion au cours de laquelle l’ambassadeur de France est en train de remettre à des personnalités maliennes (dont l’ancien PM) des« fortes sommes d’argent » dans le but de « déstabiliser les Institutions de la République ».

Selon Modibo Sidibé, la nuit en question, il n’est même pas sorti de chez lui et qu’il a reçu plusieurs visiteurs à son domicile sise à Faladié. Pour lui ce sont des affirmations grotesques, mensongères et irresponsables dont l’objectif recherché est de nuire à sa réputation et tenter de salir et de discréditer un homme intègre et patriote.

Tous les regards sont encore braqués sur le parquet de la Commune IV qui s’est illustré dans les dossiers pareils en plaçant des individus sous mandat de dépôt.

Il faut rappeler que la loi sur la cybercriminalité adoptée par les autorités maliennes a pour objectif de bannir les diffamations et atteintes à la dignité des personnes.

Seydou Diamoutené

Commentaires via Facebook :