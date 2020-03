Bon nombre de maliens ont cru très tôt à la liberté provisoire accordée à Amadou Haya Sanogo et coaccusés par la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako le mardi 28 janvier 2020 dernier que c’était la fin de la saga judiciaire qui opposait le Ministère Publique contre Fousseyni Diara et autres communément appelé affaire Amadou Aya Sanogo. Toute laisse à croire qu’il se peut que ce procès puisse se tenir un jour là où le politique et le religieux se sont invités dans le dossier et la suite est connue…

Aujourd’hui pour le citoyen lambda malien fini les ennuis entre le héros éphémère du 22 mars 2012 de Kati Aya Sanogo et la justice malienne. Se trompent ’ils ? Si le nommé Amadou Aya Sanogo arrive à s’en tirer d’affaire dans le dossier appelé bérets rouges dont lui et ses compagnons sont accusés d’enlèvement et assassinat, complicité d’enlèvement et d’assassinat de 24 éléments du régiment des bérets rouges dont les corps ont été retrouvés dans un charnier en 2013 à Diago.

Il en demeure qu’il a un autre dossier qui est en phase terminale et qui est en train d’être transférer devant le tribunal militaire pour jugement. Ce dossier s’appelle Youssouf Traoré, c’est suite à la mutinerie du 30 septembre 2012 à Kati d’où le Colonel Youssouf Traoré a été froidement et lâchement exécuté et retrouver dans le puits de la villa d’Amadou Sanogo. C’est ainsi 8 familles victimes de la mutinerie ont déposé une plainte contre Sanogo et autre. En plus de cela viendra s’ajouter le dossier de crime économique que nous ignorons pour le moment où en est-on avec le dossier à la date d’aujourd’hui mais aux premièrs heures de l’arrestation de Sanogo , le directeur des ressources humaines de l’armée lui avait présenté depuis sa cellule à la gendarmerie de Faladje , la liste des biens immobilières de l’Etat qu’on retrouvaient plus et il était la seule personne à en savoir où ils étaient cachés et à lui seul , on lui reprochait d’avoir à sa possession de 45 grosses cylindrées V8. Des opérateurs économiques et entrepreneurs avaient saisi le gouvernement le non-paiement de leurs factures auprès de Sanogo qui les avaient demandé la construction du mur de l’école de Kati et plein d’autres choses à Kati. Donc en dehors du crime de sang, un autre s’invite celui du crime économique et détournement du denier publique.

En plus des deux autres dossiers (Youssouf Traoré, crime économique) qui attendent d’être ouverts dans les prochains mois, Sanogo pourra être considéré comme victime dans le seul dossier que le ministère public contre Abidine Guindo suite au contre coup d’état. Nous attendons de voir à quand l’ouverture de ce procès contre Abidine.

Voilà autant de dossiers contre le super homme fort de Kati que nous nous sommes posés la question à savoir si Amadou Aya Sanogo pourra t’il échapper à la Justice malienne ?

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

