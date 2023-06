Notre pays a eu cette année un bon point dans la lutte contre la traite des personnes. En effet, dans le rapport 2023 du département d’État américain, le Mali est monté à la catégorie 2, faisant de lui un des pays qui sont en train de fournir des efforts, non seulement, pour se conformer aux standards internationaux, notamment aux conventions et accords qu’il a signés par rapport à ce phénomène.

Mais aussi pour toutes les activités qu’il mène dans la prévention, la protection, la poursuite et le partenariat dans la lutte contre la traite des personnes.

L’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Mali, Rachna Korhonen, a officiellement remis, hier, ce rapport au ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mahamadou Kassogué lors d’une audience. La rencontre s’est déroulée dans les locaux du département en charge de la Justice, en présence de la coordinatrice du Comité national de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, Mme Samaké Oumou Elkhairou Niaré.

Le département d’état américain fait, chaque année, un rapport pour catégoriser les pays qui fournissent des efforts dans la lutte contre la traite des personnes. L’année dernière, a rappelé la coordinatrice du Comité national de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées, le Mali était classé dans la catégorie 2-liste de surveillance. Et ce, comme étant un pays ne fournissant pas assez d’efforts dans la lutte contre ce phénomène.

«C’est une très bonne nouvelle dans le sens où nous avions cette inquiétude que le Mali ne descende pas dans la catégorie inférieure, ce qui veut dire que le volet coopération, coordination et partenariat aurait été très difficile avec les partenaires techniques et financiers », s’est réjouie Mme Samaké Oumou Elkhairou Niaré, ajoutant cette prouesse est aussi une alarme pour «nous de pouvoir continuer nos activités et à nous mettre à standardiser nos textes».

« Je pense que beaucoup est fait et nous allons continuer dans ce sens, d’autant plus que nous avons déjà la loi sur la traite des personnes dont le projet a été validé et qui est en train de poursuivre le circuit d’adoption», a promis la responsable du Comité national de la lutte contre la traite des personnes et des pratiques assimilées.

Mme Niaré a également souligné la relecture en cours du code pénal et du code de procédure pénale. Elle a réaffirmé l’ambition du Comité de faire monter le Mali à la catégorie 1, qui est la place de choix pour tout pays qui fait des efforts immenses dans la lutte contre ce phénomène.

Quant à l’ambassadeur des états-Unis, elle a félicité les autorités maliennes pour leurs efforts dans la lutte contre ce phénomène. Rachna Korhonen a réitéré l’accompagnement de son pays aux côtés de nôtre dans cette lutte.

Bembablin DOUMBIA

