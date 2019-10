Le dossier dit de la mairie de la Commune rurale de Baguinéda a connu hier un grand rebondissement. Le maire, certains de ses collaborateurs ainsi que le Sous-préfet de Kati ont été conduits hier en prison.

Dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance financière, le Pôle économique et financier a placé hier sous mandat de dépôt le maire de Baguinéda, Salia Diarra. Celui-ci est accompagné de son 3e adjoint, de deux de ses régisseurs et surtout du Sous-préfet de Kati, Arouna Diarra. Cette affaire fait partie des nombreux autres dossiers en instruction au Pôle économique et financier de Bamako.

Le maire, ses collaborateurs directs et le Sous-préfet sont inculpés pour atteinte aux biens publics par faux et usage de faux portant sur plus de 197 millions de F CFA.

Abdrahamane Dicko

