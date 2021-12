Les responsables du Parti pour la renaissance nationale (PARENA) et de la Convergence pour le Développement du Mali (CODEM) étaient face à la presse, le vendredi 10 décembre 2021, au siège du PARENA à Bamako, pour informer l’opinion nationale et internationale de leur volonté de porter plainte contre Adama Diarra dit « Ben le Cerveau », activiste et membre du Conseil National de Transition (CNT) pour des accusations gravissimes et des menaces proférées. Selon les conférenciers, dans une communication publique, Adama Diarra dit Ben Le Cerveau attaque frontalement la Codem et le Parena en rapport avec les tragiques événements survenus à SONGOH, à quelques km de BANDIAGARA, le vendredi 03 décembre 2021.

Ce point de presse était animé par le secrétaire général du PARENA, Djiguiba Keïta dit PPR, celui de la CODEM, Alassane Abba et leur avocat, Me Ibrahim Marouf Sacko, en présence des autres responsables des deux partis politiques comme Sidi Touré, Sidi El Hadj Kounta du PARENA, Amadou AYA de la CODEM. D’entrée de jeu, le conférencier Djiguiba Keïta (PPR) a évoqué une plainte conjointe CODEM-PARENA contre Ben le Cerveau, pour des accusations gravissimes et des menaces proférées. « Dans une communication publique, Adama Diarra dit Ben Le Cerveau attaque frontalement la Codem et le Parena en rapport avec les tragiques événements survenus à SONGOH, à quelques km de BANDIAGARA, il y a juste une semaine, le vendredi 03 décembre 2021 », a-t-il dit.

Quant à Me Ibrahim Marouf Sacko, avocat du PARENA et de la CODEM, il dit avoir mandat de porter plainte contre Adama Diarra dit Ben le Cerveau pour des propos qui sèment les germes d’une guerre civile. Pour lui, les faits, les propos tenus par Ben le cerveau sont extrêmement grave que ceux tenus par Issa Kaou Djim et de Dr. Oumar Mariko récemment. « On vient de franchir un palier dans l’irresponsabilité et dans la provocation. La justice doit sévir. Ce sont des accusations mensongères qui ne reposent sur aucun fondement », a souligné Me Sacko. A ses dires, les propos tenus par Ben le Cerveau sont faits à dessein de salir. Au regard de tout ce qui précède, Me Sacko précise que la plainte sera déposée contre Adama Diarra dit Ben le Cerveau au tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako.

Bien avant le point de presse, chacun des deux partis avaient fait un communiqué dénonçant les propos tenus par Adama Diarra dit Ben le cerveau lors d’un meeting tenu à Bamako courant décembre 2021. « Lors d’une récente réunion publique, profitant de son statut de membre du CNT, Adama Diarra dit « Ben le cerveau » a accusé le PARENA d’être un des partis instigateurs des « troubles » survenus récemment à Bandiagara-Songoh. Ce sont là des propos mensongers, grotesques et irresponsables. Ces accusations proférées par « Ben le Cerveau » sont farfelues et sans fondement aucun. Le Maire de la commune de Bandiagara y a apporté un démenti cinglant et sans équivoque. Les élus du Parena dans le cercle de Bandiagara sont des personnalités responsables qui, à la différence de celui qui se considère comme un « cerveau », n’ont jamais jeté de l’huile sur le feu. Poursuivant leurs attaques hystériques, « Ben le Cerveau » et ses associés extrémistes ne se sont pas contentés d’accusations farfelues. Ils ont aussi annoncé, entre autres, des violences contre les domiciles de responsables politiques », révèle le communiqué du Comité directeur du PARENA en date du 9 décembre 2021. A cet effet, le PARENA a décidé d’engager des poursuites judiciaires afin que cesse l’activisme « irresponsable de cet individu et de ses semblables ». Par ailleurs, le PARENA invite les commanditaires de « Ben le Cerveau » à la retenue et à cesser d’encourager et de protéger les pêcheurs en eaux troubles. Pour sa part, la CODEM dit avoir pris connaissance d’un audio diffusé sur les réseaux sociaux dans laquelle Adama DIARRA, un activiste et membre du CNT, affirme que les élus de la CODEM et du PARENA sont les incitateurs des événements déplorables qui se sont produits à Bandiagara. Dans son communiqué en date du 7 décembre 2021, la CODEM condamne avec la dernière énergie cette « affirmation gratuite et mensongère du nommé Adama DIARRA un activiste populiste qui vient de rater une fois de plus l’occasion de se taire ». En outre, la CODEM rappelle que compte tenu de la situation que vit notre pays, de pareil propos ne participe pas à la cohésion nationale et à l’apaisement social.

Aguibou Sogodogo

