La région de Mopti a accueilli une cérémonie de grande importance, le mardi 9 juillet avec la pose de la première pierre de la Maison de la Justice. Cette initiative, menée par le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué, financée par EUCAP SAHEL, marque un pas décisif vers le renforcement de l’infrastructure judiciaire au Mali.

A son arrivée à l’aéroport international de Mopti Ambodédjo, le ministre a été accueilli par le Général Abass Dembélé, chef de l’exécutif régional. Accompagné d’une délégation de haut niveau, le ministre Kassogué a ensuite rendu des visites de courtoisie aux notabilités locales, dont le chef de village de Mopti, l’Imam de Mopti, ainsi que les autorités administratives et judiciaires, incluant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, le tribunal de commerce, le tribunal administratif, et la Maison d’arrêt de Mopti.

La cérémonie officielle de pose de la première pierre s’est déroulée en présence des autorités coutumières, religieuses et administratives de la région de Mopti, ainsi que du Chef de la Mission EUCAP Sahel Mali. Ce projet, intitulé “Maison de la Justice de Mopti”, répond à des besoins cruciaux en matière de justice, particulièrement dans le contexte sécuritaire actuel du Mali.

Dans son discours, le Chef de la Mission EUCAP Sahel Mali, a salué les efforts des autorités maliennes pour moderniser le système judiciaire : “Je suis particulièrement heureux de prendre la parole devant vous pour saluer et féliciter les autorités de la justice malienne dans leur combat inlassable pour le renforcement de l’Etat de droit. Le projet de la Maison de la Justice de Mopti représente une avance significative, offrant un cadre de travail sécurisé et moderne pour les magistrats et autres acteurs de la chaîne pénale.”

Le ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, a exprimé sa gratitude envers EUCAP Sahel Mali pour son soutien constant : “Je tiens à remercier la mission EUCAP Sahel Mali pour sa collaboration et son appui inestimable. La réalisation de la Mission de la Justice de Mopti est une preuve tangible de notre engagement commun pour une justice accessible et performante.”

La Maison de la Justice de Mopti sera une structure multifonctionnelle comprenant des bureaux, des salles de formation et de réunion, ainsi qu’une zone de vie pour les magistrats et le personnel judiciaire. Cette infrastructure permettra d’abriter des sessions de formation pour les officiers de police judiciaire et les agents de l’administration pénitentiaire. Elle offrira également un cadre de travail sécurisé pour les magistrats en transit ou en séjour à Mopti. Le coût estimatif du projet s’élève à environ 1,4 million d’euros, avec un délai de réalisation de six mois et demi. Cette initiative vise non seulement à renforcer les capacités structurelles de la justice malienne mais aussi à améliorer l’accès à la justice pour les populations du nord et du centre du Mali.

En conclusion de son discours, le Ministre Kassogué a réitéré l’importance de ce projet pour la stabilisation et la sécurité dans les régions affectées par le conflit : “la Maison de la Justice de Mopti sera un symbole d’une justice efficace dans la protection des citoyens. Elle contribuera à rapprocher la justice des populations, malgré les défis posés par le terrorisme et d’autres formes de criminalité transnationale. Nous restons résolument engagés à poursuivre nos efforts pour le renforcement de l’Etat de droit au Mali.” La pose de la première pierre de la Maison de la Justice de Mopti est une étape historique qui s’inscrit dans la vision du Président de la Transition, Chef de l’État, Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, de bâtir une justice accessible, moderne et dynamique. Ce projet promet d’améliorer significativement le fonctionnement de la chaîne pénale et d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme au Mali.

Les perspectives sont prometteuses, avec un engagement clair des partenaires techniques et financiers pour accompagner cette initiative jusqu’à son terme.

La Maison de la Justice de Mopti est appelée à devenir un pilier essentiel dans l’architecture judiciaire du Mali, garantissant un service public de la justice de qualité pour tous les citoyens.

