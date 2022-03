Le Kaolin, localement appelé bôgôni en bambara, est d’une composition argileuse issue des gisements de carrière. C’est une drogue que beaucoup de la gente féminine consomment sans retenue enceinte ou non. Les médecins déconseillent sa consommation suite aux effets néfastes qui en découlent, malgré son commerce fleurit.

Le kaolin est une roche argileuse, composée essentiellement de kaolinite, de sels minéraux de silicate d’aluminium, sa consommation n’est pas sans danger. Les morceaux de cette argile à la forme diagonale et aux multiples couleurs se trouvent un peu partout et sont même expédiés à l’extérieur sur commande de certaines accros. De différentes couleurs, la rose provient de la Côte d’Ivoire et est même plus cher que celle du Mali de couleur blanche inodore, non collant et sans saveurs.

Il se vend partout au marché, en coin de rue chez certaines vendeuses d’épices, gomme arabique. Les femmes consomment cette drogue aux multiples conséquences, mais les enceintes sont plus accros selon elles, le kaolin diminue la salivation excessive pendant la grossesse. En effet le kaolin est un excellent absorbant d’ailleurs c’est ce qui cause problème. Kadiatou Camara, ménagère explique son addiction au kaolin. « En début de grossesse, je salive excessivement, et les nausées sont des moments difficiles pendant la grossesse. Alors je consommais le kaolin sans contrôle ce qui a diminué les symptômes qui me fatiguent. J’en étais devenue accros au point où il me fallait ma dose quotidienne, mon entourage me mettait en garde. Finalement, mon addiction a eu raison de moi. Mon bébé est venu avec le nez, les oreilles bouchées par l’argile, il n’a pas survécu et je vis avec cette culpabilité d’avoir tué mon enfant ».

Par ailleurs, si les femmes enceintes consomment le kaolin pour absorber la salivation, tel n’est pas le cas des géophages c’est-à-dire ceux qui mangent le kaolin pour la saveur de terre mouillée qu’il dégage. Ramatoulaye fait partie de cette dernière catégorie, elle le mange pour la saveur et cela en cachette même si elle cherche une solution pour s’en défaire. « Je ne sais pas pourquoi, mais je sens le besoin d’en croquer chaque fois, pire après les repas. Je peux acheter 250 F de kaolin chaque deux jours, mais la situation est en train de me dépasser de telle sorte que j’ai demandé sur les réseaux comment arrêter d’en manger, mais cela sous un faux compte. Et beaucoup m’ont donné des astuces comme des bonbons à la saveur de kaolin, disponible ».

La consommation de cette argile entraîne de lourdes conséquences, surtout pour les femmes enceintes qui en cette période ont beaucoup besoin de vitamines, alors être sous vitaminés pousserait les futures mamans à consommer le bogoni. Le gynécologue nous en dit plus sur les dangers que les consommatrices encourent. « Le kaolin est une forme d’argile qui est utilisée dans d’autres secteurs des cosmétiques, des briques, des ciments. Mais il est aussi utilisé dans le cadre de la santé en particulier dans les produits pharmaceutiques aidant à traiter certaines pathologies inflammatoires de la peau. Si cette matière est consommée par les femmes enceintes, cela peut entraîner des complications en types de constipations chroniques chez ces femmes, les complications rénales, qui parle de constipation parle de besoin d’hydrations. Si la personne n’a pas assez d’eau pour absorber tout cet argile dans son organisme, cela va entraîner une hypo infiltration rénale c’est-à-dire le rein ne va pas bien travailler et au final le rein sera bouché ainsi que les petits vaisseaux par des argiles. Et cela a pour conséquences les insuffisances rénales, les calculs rénaux et aggrave l’anémie pourtant la grossesse provoque elle-même l’anémie en soi.»

Nonobstant les interdictions des médecins, le commerce du Kaolin fleurit, Fatoumata Sidibé est vendeuse de kaolin au marché de Kati depuis quatre ans, elle se ravitaille au marché Médine communément appelé Soukouni coura : « Un sac de 50 kg de bôgôni du Mali coûte 6 500 F CFA. Celui de la Côte d’Ivoire de couleur rose, est plus cher et le préféré des amatrices dû à son goût aigre, un sac du même poids que celui du Mali se vend à 22 500 F. La vente du Kaolin est rentable, raison pour laquelle je continue de le vendre ».

L’argile est utilisée dans plusieurs domaines et l’esthétique n’est pas en reste et Aïssatou Samaké esthéticienne utilise la plupart du temps le kaolin : « le kaolin est une argile naturellement riche en sels minéraux, il est très efficace et idéale sur les acnés et les peaux sensibles, fragiles et intolérantes. Il est déjà présent dans les produits cosmétiques, l’argile en général rajeunit la peau. Alors nous l’utilisons la plupart du temps pour les masques sur le visage et même sur les cheveux. Mélanger l’argile à un citron et l’appliquer chaque soir corrigez certaines imperfections sur le visage ».

Oumou Fofana

Commentaires via Facebook :