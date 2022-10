A Paris la semaine dernière, les ressortissants du cercle de Yélimani membres du mouvement Dagakané, ont organisé une manifestation de soutien à leurs camarades emprisonnés au Mali dans la région de Kayes. Au cours de la manifestation, le mouvement a accusé le préfet de Yélimani d’être derrière cet emprisonnement.

Ils sont Mallé Diawara et Bandiougou Diambou, deux membres influents du mouvement Dakagané à être emprisonnés depuis un certains temps à Kayes. Après plusieurs manifestations ici à Bamako, à Kayes et à Yélimani, selon les informations, le mouvement Dagakané de France vient de rentrer dans la danse. Ils accusent le préfet Mady Kama Diawara d’avoir arrêté et enfermé leurs camarades de lutte. Ils ont demandé leur libération et ont interpelé l’ensemble des membres du gouvernement.

Dans le communiqué rendu public à travers une déclaration et sa vulgarisation sur les réseaux sociaux et autres médias, Dagakané a interpelé l’ensemble des forces vives de la nation et les autorités en place sur la détérioration du climat social que ces arrestations sont en train de provoquer selon eux. Ils ont ajouté, « le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n’est donc pas le moment de succomber aux démons de la division », une allocution du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta pour soutenir leur interpellation.

« Nous association Dagakané, interpellons l’ensemble des membres du gouvernement de la transition pour la stabilité et la bonne justice à Yélimani », ont lancé les membres du groupement dans leur déclaration à Paris.

Pour conclure, les membres de Dagakané réaffirment leur considération pour la préfecture et s’exprimant ainsi : « Connaissant le rôle d’un préfet qui est de garantir le bon fonctionnement de l’administration et la légalité des actes des collectivités territoriales. Il représente l’ensemble du gouvernement. Les services locaux des différents ministères, appelés services déconcentrés, sont placés sous son autorité ».

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :